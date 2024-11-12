Экс-главу Адмиралтейского района задержали после обысков

Уволившийся утром по собственному желанию с поста главы Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук задержан. По данным собеседников «Фонтанки», он находится в статусе подозреваемого по статье о взятке (ст. 290 УК РФ)

Следственные действия в здании администрации района проходили около четырех часов.

«Фонтанка» выясняет подробности. В июле в администрации Адмиралтейского района уже были обыски. Тогда оперативники изучали кабинет заместителя Оверчука Игоря Комарова.