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Происшествия Экс-главу Адмиралтейского района задержали после обысков

Экс-главу Адмиралтейского района задержали после обысков

7 874
15 комментариев

Уволившийся утром по собственному желанию с поста главы Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук задержан. По данным собеседников «Фонтанки», он находится в статусе подозреваемого по статье о взятке (ст. 290 УК РФ)

Следственные действия в здании администрации района проходили около четырех часов.

«Фонтанка» выясняет подробности. В июле в администрации Адмиралтейского района уже были обыски. Тогда оперативники изучали кабинет заместителя Оверчука Игоря Комарова.

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Комментарии
15
михаил.ру
37 минут
хотел пораньше с работы уйти
Отец Родной
52 минуты
Наверное вернуть обратно на работу хотят
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