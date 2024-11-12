Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город Беглов уволил главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука

Беглов уволил главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука

11 052
52 комментария

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука, сообщила пресс-служба Смольного 12 ноября.

Чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. О том, кто будет исполнять его обязанности, не сообщается.

Сергей Оверчук возглавлял Адмиралтейский район с осени 2020 года. До этого он много лет занимал должность замглавы Невского района. Еще в 2010 году широкую известность получила его инициатива по введению дресс-кода в районной администрации. Кроме того, Оверчук снова стал героем публикаций СМИ в апреле 2024 года, когда подарил картину дворнику Олимжону Ибрагимову, который спас людей из пожара на Подольской.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE14
Смех
HAPPY46
Удивление
SURPRISED13
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
52
hayalci33
2 часа
Одним клоуном меньше.
Отец Родной
2 часа
Кроме введения дресскода чем то ещё знаменит этот воин?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Новости компаний
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00