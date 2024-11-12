Беглов уволил главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука

Чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. О том, кто будет исполнять его обязанности, не сообщается.

Сергей Оверчук возглавлял Адмиралтейский район с осени 2020 года. До этого он много лет занимал должность замглавы Невского района. Еще в 2010 году широкую известность получила его инициатива по введению дресс-кода в районной администрации. Кроме того, Оверчук снова стал героем публикаций СМИ в апреле 2024 года, когда подарил картину дворнику Олимжону Ибрагимову, который спас людей из пожара на Подольской.