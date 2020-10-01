Главой Адмиралтейского района назначен Сергей Оверчук

О назначении 1 октября сообщает пресс-служба Смольного. Ранее он много лет занимал должность замглавы Невского района и на момент публикации все еще значится в этом статусе на сайте городского правительства. В его зону ответственности входило содействие избирательным комиссиям, взаимодействие с муниципалитетами, информатизация, обеспечение деятельности мировых судей, архивного дела, законности, правопорядка и безопасности. Еще в 2010 году широкую известность получила его инициатива по введению дресс-кода в районной администрации .

Александр Беглов поблагодарил Штукову за плодотворную работу. Среди ее достижений он отметил активное исполнение программы «Молодежи – доступное жилье». Кроме того, в 2018 и 2019 годах Адмиралтейский занимал первые места среди центральных районов в конкурсе «На лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга».

О том, что Штукова покидает должность, стало известно в середине сентября; предположительно, она перейдет в Федеральное архивное агентство. Во второй половине нулевых Светлана Штукова возглавляла Центральный район, пока в 2010-м ее не сменила Мария Щербакова. После этого Штукова 4 года была председателем Архивного комитета, а в 2014-м была назначена главой Адмиралтейского района.