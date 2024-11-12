В кабинете главы Адмиралтейского района обыски. Его только что неожиданно уволили

В администрацию Адмиралтейского района 12 ноября пришли следователи. Там только что уволили главу.

По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия идут в кабинете руководителя администрации. Напомним, сегодня губернатор Александр Беглов уволил с этой должности Сергея Оверчука — как сообщалось, тот ушел по собственному желанию.



«Фонтанка» выясняет подробности, но нельзя не вспомнить: в июле в администрации Адмиралтейского района уже были обыски. Тогда оперативники изучали кабинет заместителя Оверчука Игоря Комарова. После чего его задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, не позднее января 2022 года Комаров предложил руководителю ООО «Матис» за взятку способствовать в заключении контракта, связанного с благоустройством сквера на Рижском проспекте. Чиновник якобы должен был гарантировать непринятие мер в случае выявления у ООО «Матис» нарушений в рамках исполнения контракта. «После этого Комаров получил от генерального директора первую часть денежных средств до заключения контракта в размере 150 тысяч рублей и вторую часть взятки в размере 1,1 млн рублей после приемки выполненных работ», — говорили в СК.

«Фонтанка» писала, что речь про сквер на территории при особняке Эдуарда Кирштена. Там высаживали деревья и устанавливали площадку, в том числе тыкву-лазалку.