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Происшествия В кабинете главы Адмиралтейского района обыски. Его только что неожиданно уволили

В кабинете главы Адмиралтейского района обыски. Его только что неожиданно уволили

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24 комментария

В администрацию Адмиралтейского района 12 ноября пришли следователи. Там только что уволили главу.

По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия идут в кабинете руководителя администрации. Напомним, сегодня губернатор Александр Беглов уволил с этой должности Сергея Оверчука — как сообщалось, тот ушел по собственному желанию.

«Фонтанка» выясняет подробности, но нельзя не вспомнить: в июле в администрации Адмиралтейского района уже были обыски. Тогда оперативники изучали кабинет заместителя Оверчука Игоря Комарова. После чего его задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, не позднее января 2022 года Комаров предложил руководителю ООО «Матис» за взятку способствовать в заключении контракта, связанного с благоустройством сквера на Рижском проспекте. Чиновник якобы должен был гарантировать непринятие мер в случае выявления у ООО «Матис» нарушений в рамках исполнения контракта. «После этого Комаров получил от генерального директора первую часть денежных средств до заключения контракта в размере 150 тысяч рублей и вторую часть взятки в размере 1,1 млн рублей после приемки выполненных работ», — говорили в СК.

«Фонтанка» писала, что речь про сквер на территории при особняке Эдуарда Кирштена. Там высаживали деревья и устанавливали площадку, в том числе тыкву-лазалку.

Самим контрактом до этого уже интересовались следователи в рамках дела о мошенничестве. По версии следствия, компания «Матис», которая разрабатывала проектно-сметную документацию и затем выиграла конкурс на благоустройство сквера, еще до заключения контракта планировала купить малые архитектурные формы по цене ниже, чем в проекте. Для этого в коммерческих предложениях, которые рассылали субподрядчики, не отразили, что цена рассчитана с учетом доставки и установки.

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Комментарии
24
Отец Родной
53 минуты
Успел выйти из кабинета раньше прибытия следователей = уволился. Не успел - сел
АдъМирал
1 час
До большой любви доберутся? Или там крыша какая надо крыша?
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