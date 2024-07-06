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    Уволен под арест. Суд заключил под стражу экс-замглавы Адмиралтейского района

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    Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести Игорю Комарову, ещё недавно занимавшему должность первого заместителя главы Адмиралтейского района Петербурга. По версии СК, он торговал авторитетом.

    Как сообщает объединённая пресс-служба суда, 6 июля Ленинский районный суд заключил Комарова под стражу до 4 сентября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

    Согласно материалам, будучи первым замом, Комаров в 2022 году получил 1 миллион 250 тысяч рублей от гендиректора компании «Матис», благоустраивавшей сквер на Рижском проспекте. Взамен фирма якобы получила контракт и возможность использовать авторитет заместителя главы администрации для влияния на других должностных лиц.

    Игорь Комаров в администрации курировал в том числе закупки. 4 июля в его кабинете и квартире прошли обыски, на следующий день чиновника задержали. В этот же день стало известно об его увольнении. Руководство «Матиса» и поставщики также были задержаны.

    О том, как выглядит сквер на Рижском и что именно в его благоустройстве насторожило силовиков, — рассказывали здесь.

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