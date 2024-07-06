Уволен под арест. Суд заключил под стражу экс-замглавы Адмиралтейского района

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести Игорю Комарову, ещё недавно занимавшему должность первого заместителя главы Адмиралтейского района Петербурга. По версии СК, он торговал авторитетом.

Как сообщает объединённая пресс-служба суда, 6 июля Ленинский районный суд заключил Комарова под стражу до 4 сентября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно материалам, будучи первым замом, Комаров в 2022 году получил 1 миллион 250 тысяч рублей от гендиректора компании «Матис», благоустраивавшей сквер на Рижском проспекте. Взамен фирма якобы получила контракт и возможность использовать авторитет заместителя главы администрации для влияния на других должностных лиц.