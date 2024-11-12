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Город В Федоровском сквере у метро «Дунайская» — активные работы. Из него вывезли горы мусора и хотят благоустроить как можно скорее

В Федоровском сквере у метро «Дунайская» — активные работы. Из него вывезли горы мусора и хотят благоустроить как можно скорее

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5 комментариев

В Фёдоровском сквере активизировались работы по благоустройству, на месте работают грузовики — обратили внимание читатели «Фонтанки» 12 ноября. Ранее под верхним слоем земли были найдены скопления мусора, что повлияло на сроки проведения работ. На сегодня весь мусор вывезен, обустройство сквера идет по изначальному плану — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

Благоустройство сквера у метро «Дунайская» началось в августе 2023 года, его планировали завершить к сентябрю 2024. Впоследствии сроки реализации проекта сдвинулись на 2025 год. Во время рытья котлованов и других земляных работ в грунте обнаружили груды мусора — краеведы связывают их с купчинской свалкой, которая была на этом месте в советское время, а некоторые горожане — с наследием 1990-х. Так или иначе, летом 2024 провели экспертизу грунта, которая показала, что он безопасен для людей.

«Весь мусор вывезен. Сейчас проводится обычная реконструкция в рамках действующего контракта», — рассказали «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района.

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Согласно проекту, в сквере должен быть восстановлен прежний ландшафт. Там планируют высадить новые деревья, поставить сцену с амфитеатром, проложить аллею Мира, установить двухуровневую детскую площадку с горками и скалодромом, организовать зоны стритбола, настольного тенниса, воркаута, островки отдыха со скамейками и шезлонгами, площадку для йоги. Главной особенностью сквера должен стать тактильный и ароматический сад у клиники «Микрохирургия глаза».

В сентябре глава Фрунзенского района Константин Серов сказал во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург», что в Фёдоровском сквере намерены установить также памятник офтальмологу Святославу Фёдорову.

В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах на благоустройство сквера на Вишерской улице в Шушарах.

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Комментарии
5
eje
1 час
Городская свалка была тут до 1980 года.
Гость
31 минута
Самое время поздней осенью (сарказм), а летом что делали? Торопятся, спешат бабки освоить, пока ещё есть что осваивать. Видимо действительно скоро дефолт, у этих нюх на такое.
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