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Город В Фёдоровском сквере у метро «Дунайская» обещают поставить памятник офтальмологу Фёдорову

В Фёдоровском сквере у метро «Дунайская» обещают поставить памятник офтальмологу Фёдорову

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1 комментарий

В Фёдоровском сквере, благоустройство которого не удалось завершить в 2024 году из-за обнаруженных под слоем земли навалов мусора, обещают в будущем поставить памятник офтальмологу Святославу Фёдорову. Об этом 4 августа сообщил телеканал городского правительства «Санкт-Петербург» со ссылкой на главу Фрунзенского района Константина Серова.

«За эти годы Фрунзенский район прирос территориями зеленых насаждений. Я думаю, в ближайшее время мы их всех еще благоукрасим. Я надеюсь, во Фрунзенский район будут ездить именно отдохнуть, погулять в наших парках, насладиться. Для людей, у которых слабое зрение, мы делаем Фёдоровский парк, и там они тоже будут проходить реабилитацию, наслаждаться», — рассказал Серов в студии телеканала.

Фёдоровский сквер летом 2024
Фёдоровский сквер летом 2024
Фёдоровский сквер летом 2024
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Фёдоровский сквер летом 2024

Завершить благоустройство планируют в 2025 году, выполняя изначально задуманный проект: с сенсорным садом для незрячих, амфитеатром, детской площадкой с элементами для скалолазанья, зонами для стритбола, воркаута, беговой дорожкой, площадкой для йоги, навесами и шезлонгами.

О памятнике офтальмологу Святославу Фёдорову на территории сквера ранее не сообщалось. По соседству, рядом с клиникой «Микрохирургия глаза», с 2002 года стоит бюст в честь него.

Проект благоустройства Фёдоровского сквера
Проект благоустройства Фёдоровского сквера
Проект благоустройства Фёдоровского сквера
Проект благоустройства Фёдоровского сквера
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Проект благоустройства Фёдоровского сквера

О каких-либо планах на рекультивацию или ликвидацию навалов мусора, на которых в советское время был организован Фёдоровский сквер, глава района в телеэфире не сказал. В августе в ответ на запрос «Фонтанки» пресс-служба Фрунзенского района отмечала, что по результатам экспертизы грунт с мусором признан достаточно безопасным и благоустройство будут реализовывать в рамках прежней концепции. По данным исторических карт и воспоминаниям жителей, до 1970-х на месте сквера и прилегающих территорий была Купчинская свалка.

Современный проект благоустройства был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

На сайте Госзакупок по состоянию на 4 сентября нет тендеров, которые касались бы Фёдоровского сквера или проектирования памятника Святославу Фёдорову. Последние аукционы на благоустройство этой территории были проведены в 2023 году.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как благоустройство Фёдоровского сквера встало на паузу.

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ПО ТЕМЕ
Фёдоровский сквер Памятник Дунайская Офтальмолог Святослав Фёдоров
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
5 сентября 2024, 00:46
памятник на купчинской свалке... а Фёдоров об этом просил?
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