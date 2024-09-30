В Шушарах благоустроят сквер на Вишерской улице. 30 сентября ГАТИ сообщила о выдаче ордера на проведение соответствующих работ.
«Сейчас сквер опрятный, но ничем не примечательный. Вскоре он станет новой современной точкой притяжения местных жителей. На заново вымощенные пешеходные дорожки установят скамейки, качели и велопарковки», — сообщила пресс-служба ГАТИ.
В центре сквера расположен памятный знак защитникам родины.
В рамках благоустройства здесь планируют высадить 15 новых зеленых насаждений, среди них будут кусты сирени и форзиции, снежноягодник и кизильник. Вокруг появится больше многолетних трав и цветов: эхинацея, котовник, тростниковая молния, пырейник виргинский и другие.
Часть работ планируют выполнить уже в 2024 году, но завершающие посадки растений должны состояться в следующем — отмечают в ГАТИ.
На сайте Госзакупок разыграны два тендера на благоустройство этого сквера на общую сумму в 40,6 миллиона рублей. Основной аукцион на 37,9 миллиона предполагает организацию новых пешеходных дорожек, велопарковки, установку скамеек с навесами и без них, качелей «Оазис», современных урн. Тендер на 2,7 миллиона рублей предполагает только озеленение территории.
Проект реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Шушарах хотят построить новую поликлинику для детей и взрослых.
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