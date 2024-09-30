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Город В Шушарах благоустроят сквер на Вишерской улице

В Шушарах благоустроят сквер на Вишерской улице

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1 комментарий

В Шушарах благоустроят сквер на Вишерской улице. 30 сентября ГАТИ сообщила о выдаче ордера на проведение соответствующих работ.

«Сейчас сквер опрятный, но ничем не примечательный. Вскоре он станет новой современной точкой притяжения местных жителей. На заново вымощенные пешеходные дорожки установят скамейки, качели и велопарковки», — сообщила пресс-служба ГАТИ.

Сквер на Вишерской улице до благоустройства
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В центре сквера расположен памятный знак защитникам родины.

В рамках благоустройства здесь планируют высадить 15 новых зеленых насаждений, среди них будут кусты сирени и форзиции, снежноягодник и кизильник. Вокруг появится больше многолетних трав и цветов: эхинацея, котовник, тростниковая молния, пырейник виргинский и другие.

Часть работ планируют выполнить уже в 2024 году, но завершающие посадки растений должны состояться в следующем — отмечают в ГАТИ.

На сайте Госзакупок разыграны два тендера на благоустройство этого сквера на общую сумму в 40,6 миллиона рублей. Основной аукцион на 37,9 миллиона предполагает организацию новых пешеходных дорожек, велопарковки, установку скамеек с навесами и без них, качелей «Оазис», современных урн. Тендер на 2,7 миллиона рублей предполагает только озеленение территории.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Шушарах хотят построить новую поликлинику для детей и взрослых.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
44 минуты
ужос.
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