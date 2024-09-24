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    В Шушарах построят поликлинику для детей и взрослых

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    В Шушарах построят амбулаторно-поликлинический комплекс для взрослого населения. Как сообщает застройщик «Терминал-ресурс», Госстройнадзор недавно выдал разрешение на строительство взрослого отделения комплекса, а строительство детского отделения началось весной этого года.

    Поликлиника появится в рамках комплексного развития территории «На Царскосельских холмах» на въезде в Пушкин. Детская поликлиника сможет принимать 100 и более детей в день, а взрослая рассчитана на 250 посещений.

    После ввода объект передадут городу. Внутри медучреждения разместят все необходимое диагностическое оборудование.

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