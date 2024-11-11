В Петербурге побег контрактника от военной полиции закончился в реанимации. Его нашли под окнами

Серьезными травмами обернулась попытка избежать общения с военной полицией во Фрунзенском районе Петербурга для контрактника, которого заждались в воинской части в Воронеже.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), днем 11 ноября бригада скорой увезла 34-летнего мужчину от дома на Загребском бульваре, 43. Медики нашли его под окнами. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе пострадавший поступил с переломами ребер, ключицы, травмами головы, груди и живота. Не остался незамеченным и запах алкоголя.

Пациента в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

По предварительным данным, мужчина служил в Воронеже, был ранен на СВО, но после лечения возвращаться в часть не торопился. Около полудня за ним пришли на Загребский бульвар. Пытаясь сбежать, он выбрал нестандартный выход со второго этажа.

Накануне утром 48-летний военнослужащий был задержан в Воронеже. Его потеряли в части в Каменке. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по делу о самовольном оставлении места службы.