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Общество Происшествия В Петербурге побег контрактника от военной полиции закончился в реанимации. Его нашли под окнами

В Петербурге побег контрактника от военной полиции закончился в реанимации. Его нашли под окнами

5 079
24 комментария

Серьезными травмами обернулась попытка избежать общения с военной полицией во Фрунзенском районе Петербурга для контрактника, которого заждались в воинской части в Воронеже.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), днем 11 ноября бригада скорой увезла 34-летнего мужчину от дома на Загребском бульваре, 43. Медики нашли его под окнами. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе пострадавший поступил с переломами ребер, ключицы, травмами головы, груди и живота. Не остался незамеченным и запах алкоголя.

Пациента в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

По предварительным данным, мужчина служил в Воронеже, был ранен на СВО, но после лечения возвращаться в часть не торопился. Около полудня за ним пришли на Загребский бульвар. Пытаясь сбежать, он выбрал нестандартный выход со второго этажа.

Накануне утром 48-летний военнослужащий был задержан в Воронеже. Его потеряли в части в Каменке. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по делу о самовольном оставлении места службы.

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Комментарии
26
Игорь Протасов
1 час
Не играйте в азартные игры с родным государством! (С)
Панкихой
1 час
Уж лучше так чем в мясном штурме.
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