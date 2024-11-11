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Происшествия В Воронеже задержали военного, сбежавшего из части в Каменке

В Воронеже задержали военного, сбежавшего из части в Каменке

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18 комментариев

В Воронеже сотрудники транспортной полиции задержали 48-летнего военнослужащего, который находился в федеральном розыске, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». Мужчина, проходивший службу в поселке Каменка Ленинградской области, как предполагается, самовольно покинул свою часть в ноябре 2022 года и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

По предварительной информации, задержание произошло накануне утром в квартире на Волгоградской улице в Воронеже. Военного разыскивали по статье о самовольном оставлении части (часть 5-я статьи 337 УК РФ).

В настоящее время он находится в отделе полиции, далее его передадут в военную комендатуру.

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Дезертир Самовольное оставление части Военнослужащие
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Комментарии
18
ДЕД
2 часа
48 летний военнослужащий... Как минимум майор. Чего это он сбежал?
гастарбайтер
44 минуты
Отказался присягу давать - и всего делов.... 6 месяцев отсидел - и живой домой.... А можно и вообще штрафом отделаться или условкой... И психика здоровая останется... Это лучше, чем убийцей становиться...
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