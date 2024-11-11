В Воронеже задержали военного, сбежавшего из части в Каменке

В Воронеже сотрудники транспортной полиции задержали 48-летнего военнослужащего, который находился в федеральном розыске, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». Мужчина, проходивший службу в поселке Каменка Ленинградской области, как предполагается, самовольно покинул свою часть в ноябре 2022 года и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

По предварительной информации, задержание произошло накануне утром в квартире на Волгоградской улице в Воронеже. Военного разыскивали по статье о самовольном оставлении части (часть 5-я статьи 337 УК РФ).

В настоящее время он находится в отделе полиции, далее его передадут в военную комендатуру.