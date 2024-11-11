Триумф «Холопов», МДТ и награда для Крючковой: в Петербурге вручили «Золотой софит»

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Торжественная XXX церемония вручения премии «Золотой софит» прошла на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева 11 ноября.

Премии номинационного совета были присуждены актрисам БДТ — народной артистке РСФСР Светлане Крючковой (для которой это первый «Cофит») и народной артистке России Нине Усатовой, режиссеру-кукольнику Николаю Боровкову и актеру Театра Комедии им. Н. П. Акимова народному артисту России Юрию Лазареву, а также приз номинационного совета достался творческому объединению МЭД Юрия Смекалова.

«Если бы я получила „Софит“ хотя бы 27 лет тому назад, я была бы несказанно счастлива! — сказала в ответной речи Светлана Крючкова. — Я хочу, чтобы меня услышали молодые артисты, которые сидят в зале. Значит, Раневскую в „Вишневом саде“ сыграла — мимо! Мамашу Кураж сыграла — никакого движения. Вассу Железнову сыграла — ничего. Бабуленьку в „Идиоте“ Достоевского (у него день рождения, кстати, сегодня) — тоже мимо. Мою любимую Мадам Розу в спектакле по роману Эмиля Ажара, он же Ромен Гари, „Вся жизнь впереди“ — тоже тишина. И теперь я играю „Привидения“ Ибсена в Большом драматическом театре. И у меня такое количество наград! В основном, Москва мне почему-то дает. У меня премия Станиславского, Антона Павловича Чехова, 7 ноября я получила премию имени великого актера Михаила Чехова за большой вклад в развитие русской культуры… Я так поняла, что „Софит“ решили мне дать вот за это все. Как говорят в народе — лучше поздно, чем никогда. /…/ Те, кто не получил „Софита“ — не отчаивайтесь: видите, как я долго жила без него?»

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Лауреатов премии в 28 номинациях по четырем категориям определили накануне тайным голосованием номинационного совета премии, оргкомитета, бюро правления петербургского отделения Союза театральных деятелей и экспертных советов.

В категории «Драматические театры» наградили режиссерскую работу Льва Додина в спектакле МДТ «Палата №6» и Андрея Могучего в спектакле БДТ «Холопы». Лучшим спектаклем малой формы выбрали работу Анатолия Праудина «Саша, привет!» («Балтийский дом»), большой формы — «Холопы» Андрея Могучего.

«Золотым софитом» наградили художника спектакля «Палата №6» Александра Боровского («МДТ — Театр Европы»), актерский дуэт Ольги Муравицкой и Александра Новикова в спектакле Романа Кочержевского «Недоросль» (Театр имени Ленсовета).

Марину Игнатову и Анатолия Петрова наградили за лучшую работу актрисы и актера в спектакле Андрея Могучего «Холопы» (БДТ), а Сергея Курышева — за заглавную роль в спектакле Льва Додина «Король Лир» (МДТ). Лучшими актрисой и актером второго плана назвали Викторию Зайцеву в спектакле «Таня» («Балтийский дом») и Олега Рязанцева в «Бесприданнице» (Театр на Садовой).

В категории «Негосударственные театры» наградили спектакль Влада Фурмана «Дон Кихот» в Театре имени Андрея Миронова, отдельные призы присудили художнику по свету Евгению Ганзбургу и актерскому дуэту Сергея Курышева и Анвара Либабова из этого же спектакля. Других номинаций в этой категории не присудили.

В категории «Музыкальный театр» наградили спектакль Мариинского театра «Гугеноты» в постановке Константина Балакина, сценографа спектакля «Синяя птица» в театре «Зазеркалье» Наталью Клёмину, двух художников по костюмам — Елену Вершинину («Гугеноты», Мариинский театр) и Екатерину Гутковскую («Франкенштейн», Театр музыкальной комедии). За лучшую женскую роль в оперном спектакле наградили Анну Викулину («Манон», Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина), за мужскую — Алексея Пашиева («Вампир», театр «Санктъ-Петербургъ опера»).

За лучшие роли в балете «Золотой софит» присудили Ренате Шакировой («Анюта», Мариинский театр) и Виктору Лебедеву («Светлый ручей», Михайловский театр). А лучшим балетным спектаклем назвали «598 тактов» Вячеслава Самодурова в Театре балета имени Леонида Якобсона.

Как лучший спектакль в оперетте и мюзикле отметили «Сказку странствий» на музыку Шнитке в редакции Ирины Брондз и постановке Дарьи Борисовой. За лучшие роли — Елену Забродину («Принцесса цирка», Театр музыкальной комедии) и Романа Вокуева («Княгиня чардаша», Театр музыкальной комедии).

В категории «Театр кукол» почти все призы собрал театр Karlsson Haus: наградили режиссера и художника его спектакля «Сердцедер» Евгения Корняга и Татьяну Нерсисян и актерский ансамбль спектакля «Дикие лебеди. Далеко-далеко» (Karlsson Haus). Но лучшей признали постановку Бориса Константинова «Ромео и Джульетта» в театре «Кукольный формат», а лучшим актером — Станислава Демина-Левиймана в спектакле «Шостакович» (Малый театр кукол).

Обладателей специальных призов номинационного совета объявил Сергей Паршин — ими стали Владимир Антипов за роль Джастина в спектакле Александра Артемова «Гость из USA» театра «Площадка 51» (выходя на сцену за наградой, он упомянул, что сейчас этот театр под угрозой закрытия и этот приз либо спасение, либо «лебединая песнь»). Также специальные призы получили Альберт Асадулин («Зазеркалье»), театр «ТриЧетыре», актриса Маргарита Кольцова, Сергей Паньков за режиссерский дебют — спектакль «Платонов» в театре «Мастерская» и спектакль «АУ» Яны Туминой в БДТ.