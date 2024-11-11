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Город Происшествия На Васильевском приводят в порядок газон после беспредела уборочной техники

На Васильевском приводят в порядок газон после беспредела уборочной техники

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5 комментариев

На Васильевском острове почистили тротуары и начали восстанавливать газон после беспредела сотрудника дорожной службы. Об этом 11 ноября сообщил читатель «Фонтанки».

Накануне водитель уборочной машины агрессивно проехал по тротуару 15-й линии В. О. Мужчина заехал на газон, а затем выехал на дорогу, оставив за собой грязь и разруху. При этом от работы горе-дорожника сильно испачкалась припаркованная вдоль дороги машина. Специалист по уборке дорог даже не обратил на это внимание и отправился по своим делам.

Как сообщает telegram-канал «Я люблю Васильевский остров», видео неаккуратной работы уборочной техники уже передали в Центральное управление региональных дорог и благоустройства.

Отреагировал и комблаг: «На данный момент СПб ГБУ „Центральное управление региональных дорог и благоустройства“ выполнили работы по восстановлению газона и осуществили уборку территории», сообщили в комитете.

Сотрудник, нарушивший технологии уборочного процесса, понесет дисциплинарное взыскание.

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Газон Техника Васильевский остров
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Комментарии
5
Snow*
26 минут
таки никакого взыскания погонщик не понесет, сейчас его начальство больше всего боится что он вдруг уволится и придется искать нового.
муматор
7 минут
ха! Я присылал Фонтани фото того, как в сквере Лихачёва листья убирают! Вот там полный треш! Но оказалось не интересно "дорогой" редакции. Ответ комблага убил - "Садовому предприятию поручено составить дефектную ведомость объемов работ по выборочному ремонту газонов и запланировать работы в следующем году." Вот так! Осенью освоим бюджет на уборку. Весной попросим денег на восстановление. Хорошо живут!
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