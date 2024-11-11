На Васильевском приводят в порядок газон после беспредела уборочной техники

На Васильевском острове почистили тротуары и начали восстанавливать газон после беспредела сотрудника дорожной службы. Об этом 11 ноября сообщил читатель «Фонтанки».
Накануне водитель уборочной машины агрессивно проехал по тротуару 15-й линии В. О. Мужчина заехал на газон, а затем выехал на дорогу, оставив за собой грязь и разруху. При этом от работы горе-дорожника сильно испачкалась припаркованная вдоль дороги машина. Специалист по уборке дорог даже не обратил на это внимание и отправился по своим делам.
Как сообщает telegram-канал «Я люблю Васильевский остров», видео неаккуратной работы уборочной техники уже передали в Центральное управление региональных дорог и благоустройства.
Отреагировал и комблаг: «На данный момент СПб ГБУ „Центральное управление региональных дорог и благоустройства“ выполнили работы по восстановлению газона и осуществили уборку территории», сообщили в комитете.
Сотрудник, нарушивший технологии уборочного процесса, понесет дисциплинарное взыскание.
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