На Васильевском приводят в порядок газон после беспредела уборочной техники

Накануне водитель уборочной машины агрессивно проехал по тротуару 15-й линии В. О. Мужчина заехал на газон, а затем выехал на дорогу, оставив за собой грязь и разруху. При этом от работы горе-дорожника сильно испачкалась припаркованная вдоль дороги машина. Специалист по уборке дорог даже не обратил на это внимание и отправился по своим делам.