В Хакасии рысь забралась на электроопору. Посмотрите, как ее спасали

В окрестностях города Черногорска Республики Хакасия местные жители заметили необычную картину. На столбе безмятежно отдыхала серовато-рыжая пушистая рысь.
Как сообщают 11 ноября в пресс-службе минприроды региона, животное забралось на не подключенную к питанию электроопору. Выбраться оттуда самостоятельно рысь не могла. Для помощи дикой кошке привлекли сотрудников Охотнадзора.
Специалисты сняли животное с высоты без каких-либо трудностей, так как рысь шла на контакт с людьми. В ведомстве предполагают, что она была домашняя. Вероятно, кошку загнали на столб бездомные животные.
Сейчас рысь находится на карантине в Центре живой природы. Отмечается, что она внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию.
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