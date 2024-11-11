В Хакасии рысь забралась на электроопору. Посмотрите, как ее спасали

В окрестностях города Черногорска Республики Хакасия местные жители заметили необычную картину. На столбе безмятежно отдыхала серовато-рыжая пушистая рысь.

Источник: Официальный канал минприроды Хакасии / Телеграм







Как сообщают 11 ноября в пресс-службе минприроды региона, животное забралось на не подключенную к питанию электроопору. Выбраться оттуда самостоятельно рысь не могла. Для помощи дикой кошке привлекли сотрудников Охотнадзора.

Источник: https://t.me/minprirodykhakasii

Специалисты сняли животное с высоты без каких-либо трудностей, так как рысь шла на контакт с людьми. В ведомстве предполагают, что она была домашняя. Вероятно, кошку загнали на столб бездомные животные.

Сейчас рысь находится на карантине в Центре живой природы. Отмечается, что она внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию.