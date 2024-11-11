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Авто Платную трассу М-11 готовят к зиме

Платную трассу М-11 готовят к зиме

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4 комментария

«Автодор» подготовил специализированную технику и материалы для обработки дорожного покрытия на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в осенне-зимний период. В общей сложности на дороге будут дежурить более 240 единиц техники, а для обработки дорожного полотна заготовлено свыше 107 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба компании.

В Ленинградской области и Петербурге к работе готовы 30 с лишним машин, запасено 8,5 тысячи тонн хлоридов и почти 3 тысячи тонн песко-соляной смеси. В трех других областях подготовка ещё более масштабная. В Московской области — более 60 машин и около 6 тысяч тонн противогололедных материалов (ПГМ). В Тверской — более 100 машин, свыше 24 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 21 тысяча тонн хлоридов. В Новгородской области — 47 машин и почти 45 тысяч тонн ПГМ.

За обстановкой на трассе следит автоматизированная система управления дорожным движением, ведётся круглосуточный мониторинг погоды. Службу аварийных комиссаров можно вызвать в любое время дня и ночи по номеру *2323.

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Комментарии
4
Гость
2 часа
За сколько зим все китайцы от соли сгниют?
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