Из пруда на юге Москвы выловили сотню резиновых уток

На юге Москвы коммунальщики провели операцию по вылову из пруда сотен резиновых уток, которых накануне обнаружили местные жители. Об этом 8 ноября пишет агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на сообщение ГУП «Мосводосток».

Уток оперативно поймали и утилизировали. Однако откуда взялась партия резиновых детских игрушек в Кировоградских прудах — не сообщается.

Видео с желтыми утятами, прибившимися к берегам водоема в Чертаново, разлетелись по всем районным каналам и пабликам. Это вызвало бурное обсуждение местных жителей, которые только строят догадки о причине возникновения такого сюрприза. Некоторые предполагают, что тот, кто отпустил в пруд партию игрушек, хотел лишь добавить красок в серые московские будни. Кто-то видит в этом поступке криминальное начало. «Может они какие-нибудь заразные или в них что-то заложили», — пишут жители Чертаново.