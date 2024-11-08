Раскрашенный Ленин из Красного Села стал уголовным делом

Осквернение памятника Владимиру Ленину в красносельском парке стало уголовным делом о вандализме. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 8 ноября.
После того, как место преступления осмотрели сотрудники полиции, возмутительную надпись с постамента вождя пролетариата удалили работники ЖКХ. Как ранее сообщала «Фонтанка», в очередную годовщину Великой Октябрьской революции неизвестный художник при помощи белой краски обозвал красносельского Ленина «палачом и Иудой».
Место преступления, по данным «Фонтанки», оборудовано камерами видеонаблюдения. Полиция просматривает записи и ищет вандалов.
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