В годовщину Великого Октября вандалы разукрасили памятник Ленину в Красном Селе

Памятник Ленину, установленный в парке Красного Села, разукрасили вандалы. В очередную годовщину Октябрьской революции местные жители выдвинули обвинения, выведенные белой краской на постаменте. Вождя пролетариата 7 ноября неизвестные обозвали Иудой и палачом.

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В комментариях под постом развернулась оживленная дискуссия. Часть отметившихся осуждают неизвестных «художников», часть поддерживают, остальные ругают вандалов, которые в принципе изрисовали все Красное Село. Старожилы вспомнили старого каменного Ленина, который ранее сидел на постаменте, а не стоял.

После сообщения о происшествии к памятнику приехал наряд полиции. Надпись изучили и зафиксировали, авторов ищут. К слову, ровно семь лет назад Ленин из Красного Села точно так же подвергался нападению вандалов. Тогда вождя облили красной краской.