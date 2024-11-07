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Общество Происшествия В годовщину Великого Октября вандалы разукрасили памятник Ленину в Красном Селе

В годовщину Великого Октября вандалы разукрасили памятник Ленину в Красном Селе

952
13 комментариев

Памятник Ленину, установленный в парке Красного Села, разукрасили вандалы. В очередную годовщину Октябрьской революции местные жители выдвинули обвинения, выведенные белой краской на постаменте. Вождя пролетариата 7 ноября неизвестные обозвали Иудой и палачом.

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В комментариях под постом развернулась оживленная дискуссия. Часть отметившихся осуждают неизвестных «художников», часть поддерживают, остальные ругают вандалов, которые в принципе изрисовали все Красное Село. Старожилы вспомнили старого каменного Ленина, который ранее сидел на постаменте, а не стоял.

После сообщения о происшествии к памятнику приехал наряд полиции. Надпись изучили и зафиксировали, авторов ищут. К слову, ровно семь лет назад Ленин из Красного Села точно так же подвергался нападению вандалов. Тогда вождя облили красной краской.

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Комментарии
13
Антибункерный
31 минута
я Какой-то ещё великий октябрь?? Пора называть это госпереворотом, плоды которого мы пожимаем до сих пор. в том числе благодаря потомкам тех НКВЛшников и прочих почитателей ульянова по кличке ленин.
276386315
59 минут
Нет памятника - нет вандализма. Пора бы уже всех этих типовых ильичей с кепкой и без отправить на переплавку. ПыСы Еще есть питерское ноухау - превратить ильича в что-то типа Самсона или Нептуна - фонтанарий к нему пристроить.
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