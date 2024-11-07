«Я не вижу своего будущего в Штатах»: сменивший пол сын Илона Маска заявил о желании покинуть США после победы Трампа

Сын предпринимателя Илона Маска Ксавье, сменивший пол в 2022 году и ставший Вивиан Дженной Уилсон, сообщил(а) о желании уехать из США после того как на президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп, чьим сторонником является Маск. Об этом Вивиан пишет в своих соцсетях.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он (Трамп — ред.) пробудет на своем посту всего 4 года, даже если законы о борьбе с трансгендерами волшебным образом не вступят в силу, люди, которые добровольно проголосовали за это, в ближайшее время никуда не денутся», гласит заявление.

По словам Вивиан, она думала о том, чтобы покинуть страну уже «некоторое время», но именно день, когда были объявлены итоги выборов, стал для нее решающим.

Маск активно поддерживал Трампа на выборах, выступил на митинге в Пенсильвании, пожертвовал около 75 миллионов долларов в поддержку кампании республиканца и даже провел вечер после голосования в резиденции Трампа.

Вивиан не уточнила, куда собирается переехать.

В июле текущего года Маск рассказал психологу Джордану Питерсону, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания, а позже сменил пол.