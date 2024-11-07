Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

2 м/c,

зап.

 769мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Промышленный Петербург
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Как Петербург украсят к Новому году
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Я не вижу своего будущего в Штатах»: сменивший пол сын Илона Маска заявил о желании покинуть США после победы Трампа

«Я не вижу своего будущего в Штатах»: сменивший пол сын Илона Маска заявил о желании покинуть США после победы Трампа

537
1 комментарий

Сын предпринимателя Илона Маска Ксавье, сменивший пол в 2022 году и ставший Вивиан Дженной Уилсон, сообщил(а) о желании уехать из США после того как на президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп, чьим сторонником является Маск. Об этом Вивиан пишет в своих соцсетях.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он (Трамп — ред.) пробудет на своем посту всего 4 года, даже если законы о борьбе с трансгендерами волшебным образом не вступят в силу, люди, которые добровольно проголосовали за это, в ближайшее время никуда не денутся», гласит заявление.

По словам Вивиан, она думала о том, чтобы покинуть страну уже «некоторое время», но именно день, когда были объявлены итоги выборов, стал для нее решающим.

Маск активно поддерживал Трампа на выборах, выступил на митинге в Пенсильвании, пожертвовал около 75 миллионов долларов в поддержку кампании республиканца и даже провел вечер после голосования в резиденции Трампа.

Вивиан не уточнила, куда собирается переехать.

В июле текущего года Маск рассказал психологу Джордану Питерсону, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания, а позже сменил пол.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Дональд Трамп Ксавье Маск Вивиан Дженна Уилсон.
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
SwampWolf
10 минут
целый один К+ - большая потеря для штатов 😁
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55