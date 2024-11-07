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Общество Лукашенко помиловал больше 30 осужденных. Из них 17 — с хроническими болезнями, 3 — инвалиды

Лукашенко помиловал больше 30 осужденных. Из них 17 — с хроническими болезнями, 3 — инвалиды

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3 комментария

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за преступления, связанные к экстремизмом. У большинства из этих людей есть дети. О решении 7 ноября сообщили в аппарате президента.

«Помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 – многодетные», – уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Судимость с этих людей не снимается, но от наказания они освобождены. МВД страны будет контролировать правопослушное поведение помилованных.

В сентябре текущего года Александр Лукашенко помиловал 30 человек, которые были осуждены за протесты.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Инвалидами они были до или стали после?
8702
3 минуты
А где Мария Колесникова? Про нее уже год ничего не известно.
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