Глава Минсельхоза рассказала об итогах уборки урожая. Сбор зерновых достигнет 130 млн тонн

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что по итогам 2024 года сбор зерновых культур достигнет 130 миллионов тонн в чистом весе. В настоящее время осенние полевые работы на территории РФ находятся на заключительной стадии. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается в telegram-канале правительства России.

К завершению этого года ожидается, что урожай зерновых составит около 130 миллионов тонн в чистом весе, включая 83 миллиона тонн пшеницы. Как подчеркивают в сообщении, такой показатель войдет в пятерку лучших в рамках современной истории России и обеспечит сохранение значительного потенциала для экспорта.

Согласно прогнозам, итоговый урожай также будет включать около 28 миллионов тонн масличных культур, среди которых соя и рапс могут достигнуть рекордных показателей. Ожидается сбор приблизительно 44 миллионов тонн сахарной свёклы, что позволит произвести 6,3–6,4 миллиона тонн сахара. Картофеля планируют собрать больше 7 миллионов тонн, а овощей в крупных хозяйствах — около 7,4 миллиона тонн. Урожай риса может составить около 1,2 миллиона тонн, что также приближает показатель к рекордному уровню. Объем плодовых и ягодных культур обещает достигнуть 1,7 миллиона тонн, что превышает средний уровень за последние пять лет.

Озимые культуры продолжают сеять на юге страны, Северном Кавказе, в также в Центральной России. В других местах работы почти окончены — засеяно больше 19 миллионов гектаров. Всего в этом году планируют занять под озимые культуры около 20 миллионов гектаров. При этом постепенно увеличиваются посевные площади в новых регионах. В планах засеять озимыми 1,6 миллиона гектаров, что на 3% больше, чем в прошлом году.

«Растет доля семян отечественной селекции. Зафиксирован значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу. Также аграрии все больше используют российские семена картофеля, кукурузы и сахарной свеклы, где раньше наблюдалась практически полная зависимость от недружественного импорта», — отмечается в сообщении.

Кроме того, аграрии обновляют технику благодаря льготным кредитам и программам Росагролизинга, который в этом году увеличил поставки на треть. Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность удвоения объема поддержки в 2025 году.

В этом году на поддержку аграриев выделили всего 92,2 миллиарда рублей, из них 83% уже перечислили получателям. Сумма одобренных льготных кредитов для полевых работ составила более 300 миллиардов рублей. Ожидается, что выплаты пострадавшим в течение года фермерам составят около 5 миллиардов рублей. На следующий год финансирование страхования с государственной поддержкой увеличится до 5,8 миллиарда рублей.

Производство мяса, молока, продуктов питания и напитков продолжает расти. В итоге общий объем продукции агропромышленного комплекса за текущий год вырос на 1,8%.

По словам главы Минсельхоза, отрасль успешно увеличивает объемы производства. Оксана Лут подчеркивает, что это позволит обеспечить продовольственную безопасность, сделать продукты доступными для людей и укрепить позиции России на мировом аграрном рынке.

Напомним, майские заморозки стали причиной значительного ущерба российских садоводческих хозяйств: некоторые из них потеряли от 70 до 90% планируемого урожая. По данным Минсельхоза, весенние заморозки 2024 года нанесли ущерб посевам в 23 регионах: ЧС регионального масштаба объявили 10 субъектов России. Сильнее всего пострадали плодовые и ягодные культуры, но отразилось похолодание практически на всех сельхозкультурах.