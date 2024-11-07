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Политика Глава Минсельхоза рассказала об итогах уборки урожая. Сбор зерновых достигнет 130 млн тонн

Глава Минсельхоза рассказала об итогах уборки урожая. Сбор зерновых достигнет 130 млн тонн

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9 комментариев

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что по итогам 2024 года сбор зерновых культур достигнет 130 миллионов тонн в чистом весе. В настоящее время осенние полевые работы на территории РФ находятся на заключительной стадии. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается в telegram-канале правительства России.

К завершению этого года ожидается, что урожай зерновых составит около 130 миллионов тонн в чистом весе, включая 83 миллиона тонн пшеницы. Как подчеркивают в сообщении, такой показатель войдет в пятерку лучших в рамках современной истории России и обеспечит сохранение значительного потенциала для экспорта.

Согласно прогнозам, итоговый урожай также будет включать около 28 миллионов тонн масличных культур, среди которых соя и рапс могут достигнуть рекордных показателей. Ожидается сбор приблизительно 44 миллионов тонн сахарной свёклы, что позволит произвести 6,3–6,4 миллиона тонн сахара. Картофеля планируют собрать больше 7 миллионов тонн, а овощей в крупных хозяйствах — около 7,4 миллиона тонн. Урожай риса может составить около 1,2 миллиона тонн, что также приближает показатель к рекордному уровню. Объем плодовых и ягодных культур обещает достигнуть 1,7 миллиона тонн, что превышает средний уровень за последние пять лет.

Озимые культуры продолжают сеять на юге страны, Северном Кавказе, в также в Центральной России. В других местах работы почти окончены — засеяно больше 19 миллионов гектаров. Всего в этом году планируют занять под озимые культуры около 20 миллионов гектаров. При этом постепенно увеличиваются посевные площади в новых регионах. В планах засеять озимыми 1,6 миллиона гектаров, что на 3% больше, чем в прошлом году.

«Растет доля семян отечественной селекции. Зафиксирован значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу. Также аграрии все больше используют российские семена картофеля, кукурузы и сахарной свеклы, где раньше наблюдалась практически полная зависимость от недружественного импорта», — отмечается в сообщении.

Кроме того, аграрии обновляют технику благодаря льготным кредитам и программам Росагролизинга, который в этом году увеличил поставки на треть. Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность удвоения объема поддержки в 2025 году.

В этом году на поддержку аграриев выделили всего 92,2 миллиарда рублей, из них 83% уже перечислили получателям. Сумма одобренных льготных кредитов для полевых работ составила более 300 миллиардов рублей. Ожидается, что выплаты пострадавшим в течение года фермерам составят около 5 миллиардов рублей. На следующий год финансирование страхования с государственной поддержкой увеличится до 5,8 миллиарда рублей.

Производство мяса, молока, продуктов питания и напитков продолжает расти. В итоге общий объем продукции агропромышленного комплекса за текущий год вырос на 1,8%.

По словам главы Минсельхоза, отрасль успешно увеличивает объемы производства. Оксана Лут подчеркивает, что это позволит обеспечить продовольственную безопасность, сделать продукты доступными для людей и укрепить позиции России на мировом аграрном рынке.

Напомним, майские заморозки стали причиной значительного ущерба российских садоводческих хозяйств: некоторые из них потеряли от 70 до 90% планируемого урожая. По данным Минсельхоза, весенние заморозки 2024 года нанесли ущерб посевам в 23 регионах: ЧС регионального масштаба объявили 10 субъектов России. Сильнее всего пострадали плодовые и ягодные культуры, но отразилось похолодание практически на всех сельхозкультурах.

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Комментарии
9
Local
38 минут
Русская народная примета: Когда с волнением и гордостью руководители докладывают об увеличении сбора с гектара,надоев от коровы и прочих с/х рекордов,жди повышения цен в магазинах.
Слава России!
21 минута
логика есть, извращённая, с налётом шизофрении но есть: урожай вырос, кхе кхе, цены тоже выросли, в итоге рост всего. гойда. слава путину, Героям Слава!
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