Арестован один из бывших руководителей, работавший в ГИБДД Петербурга. Что ему вменяют

Арестован Александр Еремин, ранее руководивший контрольно-профилактическим отделом региональной ГИБДД. Экс-сотрудника 11-го отдела* 6 ноября на два месяца под стражу отправил Калининский суд Петербурга. О том, в чем обвиняется Еремин, 7 ноября сообщает 47news .

Следствие считает, что в сентябре 2020 года Еремин в ультимативной форме попросил начальника МРЭО № 17 Алексея Черноглазова отремонтировать три автомобиля: «Киа Сид», «Мерседес-Бенц» Е-класса и «Вольво». Машины, на которых передвигался Еремин и его приятели, должны были быть отремонтированы за счет Черноглазова. Последний оплатил все необходимые работы, общая сумма которых составила 210 тысяч рублей.

На Александра Еремина, по информации издания, дали показания уже несколько человек. В их числе и Черноглазов. Сам Еремин вину не признает.

«Еремин уже достаточно давно не работает в органах. Доставлять его пришлось из Краснодара, где он с сентября прошлого года занимает должность гендиректора АО „Краснодарский ЗИП“», — уточняет 47news.

Александр Еремин приехал в Петербург из Москвы и стал руководить 11-м отделом в 2019 году. После этого он работал заместителем начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Дальше перешел на должность начальника УМВД Кронштадта.

«Фонтанка» рассказывала , что в конце октября в Петербурге разом уволили 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО на шоссе Революции.

*11-й отдел по сути выполняет функции службы собственной безопасности в дорожной полиции. В его функции входит гласный и негласный контроль за работой районных отделов, строевых подразделений ДПС и МРЭО, профилактика коррупции, проверки и фиксация нарушений в работе сотрудников.

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