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Общество В Петербурге разом уволили 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО на шоссе Революции

В Петербурге разом уволили 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО на шоссе Революции

14 592
32 комментария

17 инспекторов ГАИ уволены приказом начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенанта полиции Романа Плугина от 29 октября. Руководитель МРЭО на шоссе Революции, подполковник Коншаев понижен в должности. Его заместитель, полковник Чистяков получил неполное служебное соответствие, пишет 1 ноября 47news со ссылкой на документ.

По данным издания, столь радикальные меры связаны с проверкой проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

Новость дополняется.

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Комментарии
32
гастарбайтер
27 минут
Делились неправильно?... Себе бОльшую часть оставляли, а наверх передавали малую?...
vmacar
25 минут
Странно как они там сидели столько лет))) это же главный рассадник коррупции в СПб, Шоссе революции - имя нарицательное.
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