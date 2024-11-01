В Петербурге разом уволили 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО на шоссе Революции

17 инспекторов ГАИ уволены приказом начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенанта полиции Романа Плугина от 29 октября. Руководитель МРЭО на шоссе Революции, подполковник Коншаев понижен в должности. Его заместитель, полковник Чистяков получил неполное служебное соответствие, пишет 1 ноября 47news со ссылкой на документ.

По данным издания, столь радикальные меры связаны с проверкой проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

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