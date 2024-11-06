Лазурный автобус вспыхнул в Кронштадте. Вырывающееся из салона пламя попало на видео

В Кронштадте днем 6 ноября загорелся лазурный автобус. Транспорт полыхает по всей площади, движение на месте происшествия затруднено.
Как сообщили читатели «Фонтанки», пассажирский автобус вспыхнул на Цитадельском шоссе около 14:30. Судя по опубликованным кадрам, пламя вырывается прямо из салона транспорта, загоревшиеся детали падают на дорогу. По предварительным данным, очаг возгорания находится в задней части автобуса.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», участок шоссе окрасился в бордовый цвет. Пробка тянется от перекрестка с Цитадельской дорогой. Со слов пользователей, на месте уже работают экстренные службы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Третьего парка», обслуживающего автобус, пассажиров в салоне не было, транспорт выполнял межпарковый рейс.
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