Лазурный автобус вспыхнул в Кронштадте. Вырывающееся из салона пламя попало на видео

В Кронштадте днем 6 ноября загорелся лазурный автобус. Транспорт полыхает по всей площади, движение на месте происшествия затруднено.

Как сообщили читатели «Фонтанки», пассажирский автобус вспыхнул на Цитадельском шоссе около 14:30. Судя по опубликованным кадрам, пламя вырывается прямо из салона транспорта, загоревшиеся детали падают на дорогу. По предварительным данным, очаг возгорания находится в задней части автобуса.