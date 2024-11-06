Выборы в конгресс в США: республиканцы набирают 51 место в сенате

Республиканская партия США, по прогнозу Fox News, получает большинство в верхней палате конгресса, набирая 51 место в сенате. На выборах в палату представителей США, по прогнозу, также лидируют республиканцы (159 кресел из 435). У демократов — 103 кресла. Решающими станут результаты в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Экс-спикер палаты представителей США 84-летняя Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии. После подсчёта 42% бюллетеней она набирает 81,5% голосов, сообщает AP.

В нынешнем составе демократы контролируют 51 место в сенате, республиканцы — 49 мест.

В США во вторник проходят и президентские выборы, и выборы в обе палаты конгресса. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Подробнее о том, кто пока набирает больше голосов, Трамп или Харрис, читайте на «Фонтанке».