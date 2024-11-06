Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

зап.

 762мм 97%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Выборы в конгресс в США: республиканцы набирают 51 место в сенате

Выборы в конгресс в США: республиканцы набирают 51 место в сенате

1 760
2 комментария

Республиканская партия США, по прогнозу Fox News, получает большинство в верхней палате конгресса, набирая 51 место в сенате. На выборах в палату представителей США, по прогнозу, также лидируют республиканцы (159 кресел из 435). У демократов — 103 кресла. Решающими станут результаты в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Экс-спикер палаты представителей США 84-летняя Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии. После подсчёта 42% бюллетеней она набирает 81,5% голосов, сообщает AP.

В нынешнем составе демократы контролируют 51 место в сенате, республиканцы — 49 мест.

В США во вторник проходят и президентские выборы, и выборы в обе палаты конгресса. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Подробнее о том, кто пока набирает больше голосов, Трамп или Харрис, читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Выборы в США
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
гастарбайтер
28 минут
это всего лишь прогнозы...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30