«Полиция на подходе!!!»: Трамп заявил о массовых фальсификациях в Филадельфии

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о массовых нарушениях в ходе выборов в Филадельфиии, крупнейшем городе «колеблющегося» штата Пенсильвания. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

«Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Полиция на подходе!!!» — написал 45-й президент США без каких-либо подробностей.









Представители полиции Филадельфии отреагировали на заявление Трампа и в ответ на запрос сообщили CNN, что им неизвестно, о каком «массовом жульничестве» идет речь, и они не знают о каких-либо проблемах с голосованием, которые потребовали бы их реакции.

Пенсильвания является одним из семи «колеблющихся» штатов на этих выборах и считается важнейшим из них: победа в нем даст кандидату 19 голосов выборщиков.

Всего несколькими часами ранее Трамп проголосовал на выборах сам и сообщил, что признает свое поражение, если проиграет на «честных выборах». Тогда, по его словам, «все шло честно».