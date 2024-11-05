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Общество Политика Трамп проголосовал на выборах и обещал, что признает поражение — но при одном условии

Трамп проголосовал на выборах и обещал, что признает поражение — но при одном условии

1 381
2 комментария

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 5 ноября проголосовал на президентских выборах на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает телекомпания CNN.

После голосования он заявил о своей уверенности в том, что одержит «большую победу», но отметил, что речь пока не подготовил.

Он также выразил уверенность в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов. На вопрос, скажет ли он им, что не должно быть никакого насилия после объявления результатов выборов, он ответил: «Мне не нужно им этого говорить. Конечно, никакого насилия не будет. Мои сторонники — неагрессивные люди».

Что же касается вероятности собственного поражения, республиканец обещал признать его, если таковое произойдет на «честных выборах».

Пока, по его словам, все идет честно. Он также заявил, что «думает» — это его последняя президентская кампания.

В США 5 ноября проходят выборы, на которых избираются глава государства, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост президента баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая Демократическую партию действующий вице-президент США Камала Харрис.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Ой, да опять протащат бабу с минимальным перевесом. Трамп повоняет и утрётся. Тоже мне...
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