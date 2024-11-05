В сербском Нови-Саде начались протесты после обрушения навеса на вокзале

В сербском городе Нови-Сад тысячи людей 5 ноября вышли на протесты после обрушения навеса на городском вокзале, из-за которого погибло 14 человек. Об этом сообщает издание Danas.
Протестующие собрались перед мэрией Нови-Сада и потребовали отставки мэра города Милана Джурича, премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, ареста тех, кто несет прямую ответственность за неудачи в реконструкции железнодорожного вокзала, а также раскрытия секретного контракта с китайскими компаниями.
Затем они попытались пройти в городскую мэрию. Полиция их не пустила и применила слезоточивый газ. Тогда собравшиеся забросали здание администрации камнями и банками с краской, разбили несколько окон. После нескольких часов противостояния полиции с протестующими перед мэрией на ее первом этаже вспыхнул пожар, который удалось потушить.
Протестующие заявили, что останутся возле администрации на 24 часа. Если власти за этот срок не выполнят их требования, они угрожают отправиться в Белград.
По информации Danas, трое человек получили серьезные ранения в ходе беспорядков и находятся в больнице.
50-метровая навесная конструкция обрушилась со здания вокзала в Нови-Саде днем 1 ноября. Под ней в ряд были выставлены скамейки, на которых находились люди. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом происшествии.
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