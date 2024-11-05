В сербском Нови-Саде начались протесты после обрушения навеса на вокзале

В сербском городе Нови-Сад тысячи людей 5 ноября вышли на протесты после обрушения навеса на городском вокзале, из-за которого погибло 14 человек. Об этом сообщает издание Danas.

Протестующие собрались перед мэрией Нови-Сада и потребовали отставки мэра города Милана Джурича, премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, ареста тех, кто несет прямую ответственность за неудачи в реконструкции железнодорожного вокзала, а также раскрытия секретного контракта с китайскими компаниями.

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Затем они попытались пройти в городскую мэрию. Полиция их не пустила и применила слезоточивый газ. Тогда собравшиеся забросали здание администрации камнями и банками с краской, разбили несколько окон. После нескольких часов противостояния полиции с протестующими перед мэрией на ее первом этаже вспыхнул пожар, который удалось потушить.

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Протестующие заявили, что останутся возле администрации на 24 часа. Если власти за этот срок не выполнят их требования, они угрожают отправиться в Белград.

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По информации Danas, трое человек получили серьезные ранения в ходе беспорядков и находятся в больнице.

50-метровая навесная конструкция обрушилась со здания вокзала в Нови-Саде днем 1 ноября. Под ней в ряд были выставлены скамейки, на которых находились люди. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом происшествии.