В Сербии козырек здания вокзала обрушился на людей. Есть погибшие

В сербском городе Нови-Сад 8 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька на вокзале, еще более 30 человек пострадали. Об этом 1 ноября сообщает издание Danas.

Часть навеса перед входом на железнодорожный вокзал в Нови-Саде обрушилась сегодня около полудня. Из-под завалов извлечены тела восьми человек, двое находятся в больнице, и есть еще те, кто остается под обломками. 14-летняя девочка четыре часа находилась под завалами, около 16:00 ее вытащили и отправили в Клинический центр Воеводины. Состояние ребенка не уточняется.