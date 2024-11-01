В Сербии козырек здания вокзала обрушился на людей. Есть погибшие

В сербском городе Нови-Сад 8 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька на вокзале, еще более 30 человек пострадали. Об этом 1 ноября сообщает издание Danas.
Часть навеса перед входом на железнодорожный вокзал в Нови-Саде обрушилась сегодня около полудня. Из-под завалов извлечены тела восьми человек, двое находятся в больнице, и есть еще те, кто остается под обломками. 14-летняя девочка четыре часа находилась под завалами, около 16:00 ее вытащили и отправили в Клинический центр Воеводины. Состояние ребенка не уточняется.
Сообщается, что под обрушившимся навесом были скамейки и в момент падения на них находилось большое количество горожан. Корреспондент телеканала «Нова» сообщает, что жительница Бачка-Паланки, проходившая мимо всего за несколько минут до обрушения, рассказала ей, что слышала только звук, как будто взорвалась бомба.
Пожарные и спасатели расчищают место происшествия. Работают четыре экскаватора и восемь грузовиков. Вокзал закрыт.
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