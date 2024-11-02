Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

с-в.

 742мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
О выборах в США-2024
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия 14 погибших, странная реконструкция и день траура: главное о ЧП на вокзале в Сербии

14 погибших, странная реконструкция и день траура: главное о ЧП на вокзале в Сербии

1 199
3 комментария

Количество погибших при обрушении бетонного козырька со здания вокзала в Нови-Саде, второго по численности населения города Сербии, увеличилось до 14 человек. Эти данные озвучил президент страны Александр Вучич в национальном обращении, прибыв в Нови-Сад. По его словам, среди погибших — 6-летняя девочка и гражданин Северной Македонии, восемь — граждане Сербии, а пятеро жертв до сих пор не опознаны.

50-метровая навесная конструкция обрушилась днем 1 ноября. Под ней в ряд были выставлены скамейки, на которых находились люди. Что послужило причиной на данный момент неизвестно.

Между тем, разбор завалов на месте происшествия завершился и по итогу спасательной операции были названы окончательные данные: 14 погибших и 3 раненых (18-летний юноша и девушки, которым 21 и 23 года), чье состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич.

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Указ подписал премьер-министр Милош Вучевич. «Это черная пятница для нас, для всей Сербии», — заявил премьер.

Он также отметил, что крыша вокзала была построена, как и все прочее здание, в 1964 году и сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что произошло и кто несет ответственность за трагедию. При этом сам вокзал был открыт после реконструкции Вучичем и его союзником премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном чуть более двух лет назад в качестве важной перевалочной базы для планируемой линии скоростных поездов между Белградом и Будапештом.

Государственная железнодорожная компания Сербии заявила, что конструкция над входом на станцию ​​не была затронута во время недавних ремонтных работ. Вучич пообещал установить как «политическую, так и уголовную ответственность» за обрушение бетонного навеса.

Уже вечером в Нови-Саде горожане начали зажигать свечи в память о жертвах трагедии на углу бульвара Ослободенья и бульвара Яша Томич, недалеко от железнодорожного вокзала. Люди также собираются на площади Свободы в центре Нови-Сада. По словам мэра Нови-Сада Милана Джурича, расходы на захоронение погибших возьмет на себя город. Таким образом администрация поможет семьям жертв аварии.

Свои соболезнования выразил и сербский патриарх Порфирий.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Нови-Сад Сербия Вокзал Обрушение Навес Козырек Авария Александр Вучич Виктор Орбан Милош Вучевич День траура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Сила в Правде!!
43 минуты
вучич вор обыкновенный сербы молчать не станут накажут.
Панкихой
43 минуты
Про метро Сенная площадь уже было?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20