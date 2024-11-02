14 погибших, странная реконструкция и день траура: главное о ЧП на вокзале в Сербии

Количество погибших при обрушении бетонного козырька со здания вокзала в Нови-Саде, второго по численности населения города Сербии, увеличилось до 14 человек. Эти данные озвучил президент страны Александр Вучич в национальном обращении, прибыв в Нови-Сад. По его словам, среди погибших — 6-летняя девочка и гражданин Северной Македонии, восемь — граждане Сербии, а пятеро жертв до сих пор не опознаны.

50-метровая навесная конструкция обрушилась днем 1 ноября. Под ней в ряд были выставлены скамейки, на которых находились люди. Что послужило причиной на данный момент неизвестно.

Между тем, разбор завалов на месте происшествия завершился и по итогу спасательной операции были названы окончательные данные: 14 погибших и 3 раненых (18-летний юноша и девушки, которым 21 и 23 года), чье состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич.

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Указ подписал премьер-министр Милош Вучевич. «Это черная пятница для нас, для всей Сербии», — заявил премьер.

Он также отметил, что крыша вокзала была построена, как и все прочее здание, в 1964 году и сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что произошло и кто несет ответственность за трагедию. При этом сам вокзал был открыт после реконструкции Вучичем и его союзником премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном чуть более двух лет назад в качестве важной перевалочной базы для планируемой линии скоростных поездов между Белградом и Будапештом.

Государственная железнодорожная компания Сербии заявила, что конструкция над входом на станцию ​​не была затронута во время недавних ремонтных работ. Вучич пообещал установить как «политическую, так и уголовную ответственность» за обрушение бетонного навеса.

Уже вечером в Нови-Саде горожане начали зажигать свечи в память о жертвах трагедии на углу бульвара Ослободенья и бульвара Яша Томич, недалеко от железнодорожного вокзала. Люди также собираются на площади Свободы в центре Нови-Сада. По словам мэра Нови-Сада Милана Джурича, расходы на захоронение погибших возьмет на себя город. Таким образом администрация поможет семьям жертв аварии.

Свои соболезнования выразил и сербский патриарх Порфирий.