Путин назначил врио губернатора Ростовской области

Врио будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного губернатором области.

В тот же день стало известно, что на другую работу переходит и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Там врио стал бывший мэр Краснодара, участник программы «Время героев» Евгений Первышов.