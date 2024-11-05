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Власть Общество Путин назначил врио губернатора Ростовской области

Путин назначил врио губернатора Ростовской области

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5 комментариев

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, главу ОАК.

«Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области», — говорится на сайте Кремля.

Врио будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного губернатором области.

Напомним, 4 ноября глава Ростовской области Василий Голубев заявил об уходе в отставку и переходе на другую работу. Издание 161.RU со ссылкой на источники сообщило об обысках, якобы проводившихся 2 ноября в кабинете Голубева. В пресс-службе губернатора опровергли эту информацию.

В тот же день стало известно, что на другую работу переходит и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Там врио стал бывший мэр Краснодара, участник программы «Время героев» Евгений Первышов.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
50 минут
В странах, где властвует Закон, и наведен порядок, губернаторов выбирают. А посланный "на комление" это- не губернатор, а воевода.
282556445
1 час
А сидели ли они , члены ли ПЖиВ?
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