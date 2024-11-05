Путин назначил врио губернатора Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, главу ОАК.
«Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области», — говорится на сайте Кремля.
Врио будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного губернатором области.
Напомним, 4 ноября глава Ростовской области Василий Голубев заявил об уходе в отставку и переходе на другую работу. Издание 161.RU со ссылкой на источники сообщило об обысках, якобы проводившихся 2 ноября в кабинете Голубева. В пресс-службе губернатора опровергли эту информацию.
В тот же день стало известно, что на другую работу переходит и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Там врио стал бывший мэр Краснодара, участник программы «Время героев» Евгений Первышов.
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