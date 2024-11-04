Путин назначил участника «Времени героев» на пост главы Тамбовской области

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов назначен врио губернатора Тамбовской области. Участник программы «Время героев» 4 ноября встретился с президентом России Владимиром Путиным, где получил предложение возглавить регион. После согласия глава государства подписал указ о назначении.
Несколькими часами ранее теперь уже бывший глава региона Максим Егоров заявил об отставке и переходе на должность на федеральном уровне.
О том, что Первышов может быть назначен на должность, ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Нынешним назначением Владимир Путин выполнил свое обещание Первышову, данное в июне текущего года. Тогда глава государства на встрече с участниками программы «Время героев» удивился тому, где работал Первышов до мобилизации.
«У меня будет для вас предложение… Я <…> не хочу публично говорить, да и камера работает, но как кое-что выясню… Я не пошутил», — заявил в июне Путин.
Известно, что Евгению Первышову 48 лет. Мужчина родился в Краснодаре. В 1990-х годах работал на НПЗ и в городских структурах родного города. С 2012 года сначала стал замначальника, а потом и начальником городского управления муниципального контроля. Затем поступательно возглавил один из округов города, а в 2016-м и сам Краснодар, став мэром. В 2021 году Первышов стал депутатом Госдумы, но год спустя объявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 года обучался на кадровой программе «Время героев».
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