ТАСС: пресс-служба губернатора Ростовской области опровергла обыски у Голубева

Данные о том, что отставке губернатора Ростовской области предшествовали обыски не соответствуют действительности. Об этом 4 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление неназванного собеседника в пресс-службе администрации региона.

Информацию об обысках, которые были проведены 2 ноября в кабинете Василия Голубева, ранее дало местное издание 161.ru. Ссылаясь на два источника, журналисты сообщили, о том, что в администрации работали силовики, в том числе, и ФСБ.