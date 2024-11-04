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Общество Панда Катюша одной левой сразила снеговика: выполнена забытая в XXI веке норма по осадкам

Панда Катюша одной левой сразила снеговика: выполнена забытая в XXI веке норма по осадкам

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Панда Катюша начала утро 4 ноября так, как хотелось бы многим: одним махом раздраконила приготовленного для нее снеговика, а потом, не сумев победить самый большой шарик, лениво бухнулась на бок. Забавным видео с комментарием «ничего милее сегодня уже не будет» поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Снеговик «пришел в гости» к Катюше не случайно: в Москве образовался снежный покров. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что сегодняшний день с результатом в 6 сантиметров «занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке». А норма высоты снежного покрова для этого дня в городе — 4 сантиметра. Впрочем, с миллениума снег в Москве к 4 ноября ложился лишь трижды — в 2005, 2009 и в 2016 годах.

Еще более снежными оказались соседние регионы — в Смоленской области снежный покров местами достиг высоты в 12 сантиметров, в Орловской — 14 сантиметров, в Тверской и Калужской — 15, а в Курской и Псковской областях аж целых 20!

А вот в Петербург придет антициклон, и нас ждет солнечная погода с температурой +1…+3° градуса. Мокрый снег ждут во вторник после полудня.

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