Гребень антициклона подарит Петербургу немного солнца

Ночной снег сменит переменная облачность днем. На дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз погоды в Петербурге дают синоптики на 4 ноября.

Температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Северный ветер окажется умеренным.

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По словам специалиста, благодаря антициклону погода в Петербурге будет преимущественно солнечная, а вероятность осадков снизится.