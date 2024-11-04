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Город Гребень антициклона подарит Петербургу немного солнца

Гребень антициклона подарит Петербургу немного солнца

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3 комментария

Ночной снег сменит переменная облачность днем. На дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз погоды в Петербурге дают синоптики на 4 ноября.

Температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Северный ветер окажется умеренным.

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По словам специалиста, благодаря антициклону погода в Петербурге будет преимущественно солнечная, а вероятность осадков снизится.

«Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил Леус.

После полудня 5 ноября в Петербург вернется мокрый снег, к вечеру — с дождем. Температура воздуха будет такой же — 1–3 градуса тепла.

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Комментарии
3
280206998
40 минут
Где Колесов?
282807841
19 минут
что с ветром?
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