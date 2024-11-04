Гребень антициклона подарит Петербургу немного солнца

Ночной снег сменит переменная облачность днем. На дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз погоды в Петербурге дают синоптики на 4 ноября.
Температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Северный ветер окажется умеренным.
«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По словам специалиста, благодаря антициклону погода в Петербурге будет преимущественно солнечная, а вероятность осадков снизится.
«Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил Леус.
После полудня 5 ноября в Петербург вернется мокрый снег, к вечеру — с дождем. Температура воздуха будет такой же — 1–3 градуса тепла.
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