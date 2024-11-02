Фура снесла остановку с людьми в Кировской области

Водитель фуры в кировском Омутнинске въехал в кирпичную остановку, от сооружения осталась лишь груда камней. Пострадали несколько человек, сообщили в МЧС Кировской области в своём telegram-канале.

Как уточняется в сообщении от 2 ноября, ДТП произошло на улице Коковихина. Фура Shacman сначала столкнулась с легковым автомобилем, а затем разрушила остановку, превратив её в груду кирпичей.