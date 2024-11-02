Фура снесла остановку с людьми в Кировской области

Водитель фуры в кировском Омутнинске въехал в кирпичную остановку, от сооружения осталась лишь груда камней. Пострадали несколько человек, сообщили в МЧС Кировской области в своём telegram-канале.
Как уточняется в сообщении от 2 ноября, ДТП произошло на улице Коковихина. Фура Shacman сначала столкнулась с легковым автомобилем, а затем разрушила остановку, превратив её в груду кирпичей.
Разбирать завалы прибыли сотрудники МЧС. «К счастью, людей под завалами не обнаружено», — уточнили в ведомстве. Пострадали три человека, одного из них пришлось госпитализировать.
Еще одна авария с участием большегрузов произошла в Татарстане: четыре грузовика столкнулись на мосту трассы М7. Как писала «Фонтанка», движение по трассе оказалось перекрыто.
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