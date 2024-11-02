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Происшествия Четыре грузовика столкнулись на мосту трассы М7 в Татарстане. Движение перекрыто, есть пострадавший

Четыре грузовика столкнулись на мосту трассы М7 в Татарстане. Движение перекрыто, есть пострадавший

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2 комментария

Четыре грузовые фуры столкнулись 2 ноября на мосту на 776-м километре федеральной трассы М7 в Татарстане. О ДТП сообщает МЧС.

В результате столкновения три из четырех грузовиков загорелись, а движение по мосту было полностью перекрыто. В 20:02 МЧС сообщило, что для проезда открыли по одной полосе в каждом направлении.

Известно об одном пострадавшем в аварии, его состояние не уточняется.

Была привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте происшествия работают 30 сотрудников и 6 единиц техники. Горящие фуры удалось потушить.

О причинах ДТП не сообщается.

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Татарстан ДТП Фуры Грузовики Пожар МЧС
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Комментарии
2
280255781
51 минута
Зимой и Летом одним цветом. (колеса на фурах)
Гость
1 час
Скорее бы автопилот заменил этих парней. Дороги станут намного безопаснее!
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