Четыре грузовика столкнулись на мосту трассы М7 в Татарстане. Движение перекрыто, есть пострадавший

Четыре грузовые фуры столкнулись 2 ноября на мосту на 776-м километре федеральной трассы М7 в Татарстане. О ДТП сообщает МЧС.
В результате столкновения три из четырех грузовиков загорелись, а движение по мосту было полностью перекрыто. В 20:02 МЧС сообщило, что для проезда открыли по одной полосе в каждом направлении.
Известно об одном пострадавшем в аварии, его состояние не уточняется.
Была привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте происшествия работают 30 сотрудников и 6 единиц техники. Горящие фуры удалось потушить.
О причинах ДТП не сообщается.
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