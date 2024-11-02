Четыре грузовика столкнулись на мосту трассы М7 в Татарстане. Движение перекрыто, есть пострадавший

Четыре грузовые фуры столкнулись 2 ноября на мосту на 776-м километре федеральной трассы М7 в Татарстане. О ДТП сообщает МЧС.

В результате столкновения три из четырех грузовиков загорелись, а движение по мосту было полностью перекрыто. В 20:02 МЧС сообщило, что для проезда открыли по одной полосе в каждом направлении.