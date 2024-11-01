Гендиректора «Летвуда» отправили под арест по делу о модульных домах, которых не дождались заказчики

Генерального директора строительной компании под названием «Летвуд» и «Летвуд-М» Павла Федорова арестовали на два месяца по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 1 ноября.

Согласно версии следствия, Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП „Лашина В. И.“, в период с января 2023 года по июнь 2024 года подписал не менее пяти контрактов на строительство частных домов, но не собирался их выполнять. Люди брали ипотеку, чтобы оплатить строительные работы, а фигурант использовал эти деньги по своему усмотрению. Таким образом, он похитил у заказчиков и иных лиц не менее 17,203 млн рублей.

31 октября следователи провели обыски у подозреваемого дома и на работе, после чего задержали его. Октябрьский районный суд Петербурга ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28 декабря.

Ранее «Фонтанка» писала, что в результате действий руководителя «Летвуда» пострадали как минимум 46 человек, а общий ущерб составил не меньше 100 миллионов рублей.