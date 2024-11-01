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Общество Еще одного гендиректора стройкомпании задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве

Еще одного гендиректора стройкомпании задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве

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10 комментариев

В Санкт-Петербурге задержали руководителя строительной компании по подозрению в крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом в 1 ноября сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

Как стало известно «Фонтанке», речь идет о генеральном директоре строительной компании под названием «Летвуд» и «Летвуд-М». Согласно версии следствия, гендиректор подписал контракты на строительство частных домов, но не собирался их выполнять. Люди брали ипотеку, чтобы оплатить строительные работы, а фигурант использовал эти деньги по своему усмотрению.

В результате действий руководителя «Летвуд» пострадали, как минимум, 46 человек, а общий ущерб составил не меньше 100 миллионов рублей.

Накануне, 31 октября, следователи провели обыски у подозреваемого дома и на работе, после чего задержали его. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для фигуранта.

Накануне был задержан генеральный директор ООО «ЦКС», в его деле практически аналогичная фабула. Юридически ЦКС и «Летвуд» не связаны.

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Комментарии
10
280896530
1 час
Читаем статьи и делаем выводы: строй-компании = мошенники, конторы связанные со строй-компаниями = мошенники... Это просто праздник какой-то !!!!
Слава России!
54 минуты
так это всё потому что безнаказанность, были бы сроки от 20 лет, такого было кратно меньше...а так пятёрка край, через год два на свободе и то не факт, что до суда делюга дойдет
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