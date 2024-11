15 телесериалов ноября: «Дюна. Пророчество», новая «Молодежка», «Плевако» — выбор «Фонтанки»

Источник: START / RuTube







После нескольких месяцев относительного сериального штиля наконец-то на телеарену выходят тяжеловесы — самые ожидаемые громкие проекты года, причём по обе стороны границы! Из российских проектов — «Дайте шоу» с Милошем Биковичем, «Дети перемен» о лихих 90-х, продолжение хоккейной истории «Молодёжка» и историческая драма с Сергеем Безруковым про знаменитого адвоката Фёдора Плевако. Из зарубежных сериалов — особое внимание на «Дюну: Пророчество» и крутой шпионский триллер «Агентство» Джо Райта.

«Дайте шоу»

Закулисье российского шоу-бизнеса

Где/когда: Иви / Kion — с 1 ноября 2024. 18+

«Дайте шоу» — драма про обратную сторону российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. В центре сюжета — певец Кирилл Артемьев (собирательный образ), который оказывается втянутым в громкий скандал. Разбираться в нем герои будут на глазах у сотен тысяч зрителей — в студии популярного ток-шоу «Правда». Артемьев и его продюсер Дина пойдут на все, чтобы очистить доброе имя певца.

Сериал показывает изнанку телешоу и поднимает остросоциальные темы — бессилия людей, пострадавших от насилия, разрушительного влияния медиаполя, сложности честной борьбы за справедливость. Проект также затрагивает тему культуры отмены.

Главные роли в сериале исполнили: Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина и другие. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звёздные камео — завсегдатаи телевизионных эфиров Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу, Дима Билан и другие.

«Многогранники»

Драма про первую любовь у золотой молодёжи

Где/когда: START – с 1 ноября 2024. 18+

Как разобраться в собственных чувствах и не ранить чувства других? Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодёжи», её лучший друг Димка (Степан Белозеров) — из таких. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

«Многогранники» — новый сериал по мотивам бестселлеров Натальи Способиной с молодыми лицами — выходит 1 ноября на стриминге START. Его автор — режиссёр нашумевшего телепроекта «Лэйт Найт Скул» Ника Яковлева. Скорее всего, «Многогранники» имеют шанс на второе рождение — как когда-то сериал «Смычок» пересматривали после того, как Марк Эйдельштейн стал кинозвездой мировой величины. Так и в случае с «Многогранниками» — можно предвидеть, что исполнительница главной роли Тина Стойилкович обретёт славу не сейчас, а после выхода телеадаптации Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит».

«Молот ведьм»

Русское этно-фэнтези

Где/когда: Okko / START – со 2 ноября 2024. 16+

В начале ноября нас ждёт масштабный отечественный телесериал с актёрами, будто сошедшими с календаря австралийских пожарных. Трое парней сталкиваются со мстительной ведьмой, превращающей жителей города в нечисть из древних славянских мифов.

Если чуть подробнее о сюжете, то в центре внимания — город Калязин — маленький, живописный, в общем-то, как и множество таких городов. Из местного секретного института, от учёных, исследующих магию, сбегает древняя сущность — Хозяйка стихий. И в городке начинают происходить очень странные дела: жители превращаются в леших и русалок. Теперь судьба города зависит от троих друзей: Ильи Муромцева, Алёши Попова и Никиты Добрынина.

Главные роли в этно-фэнтези по сценарию титулованного фантаста Олега Дивова исполняют: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Руслан Джайбеков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Павел Крайнов, певица Люся Чеботина и другие. Режиссёр Евгений Бедарев фэнтези уже снимал, и не то чтобы плохо: «Пока цветёт папоротник» и «Беловодье» — сказочные сериалы по оригинальному сценарию, весьма приличные. Ещё в его фильмографии — пара нормальных ромкомов: «В ожидании чуда» и «Тариф новогодний». Ну, в общем, есть надежда, что будет хорошо.

«Молодёжка. Новая смена»

Продолжение популярного хоккейного телесериала

Где/когда: СТС – с 5 ноября 2024. 16+

Ещё один некогда драйвовый отечественный телесериал достали из архивов: спустя пять лет на СТС возвращается драмеди «Молодёжка»! По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).

Премьера телехита состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и 6 сезонов. Проект с рейтингом 7,9 на «Кинопоиске» взял ТЭФИ, две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и в разное время получал звание самого популярного сериала по версии «Яндекса» и «Одноклассников».

В сериале снимались звёзды театра, кино и спорта: Фёдор Бондарчук, Екатерина Климова, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Виктор Гусев, Сергей Шакуров, Андрей Мерзликин, Владимир Яглыч, Наталья Рудова и другие. Работа над сценарием продолжения сериала шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодёжки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, режиссером — снова Андрей Головков.

«Плевако»

Историческая биографическая драма про адвоката Фёдора Плевако

Где/когда: Premier – с 7 ноября 2024. 16+

Ещё одна громкая ноябрьская телепремьера — на этот раз на стриминге Premier: исторический байопик «Плевако» с Сергеем Безруковым в роли легендарного адвоката времён Российской империи. Кстати, в этом году 160 лет знаменитой Судебной реформы Александра II, которая в 1864 году изменила всё нутро отечественной правовой и судебной жизни (в РГИА по этому поводу работает грандиозная историко-документальная выставка «„За прокурором стоит закон, а за адвокатом — человек со своей судьбой, со своими чаяниями…“ (Ф. Н. Плевако): к 160-летию Судебной реформы и учреждения адвокатуры в России»).

Адвокат Плевако (1842–1909) был одной из ключевых фигур новой страницы отечественной адвокатуры второй половины XIX века. Неудивительно, что такая масштабная историческая личность заинтересовала Сергея Безрукова (сериал снимала его супруга Анна Матисон). В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьёзного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых адвокат буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону. Съёмки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Фёдора Плевако — в городе Троицке Челябинской области.

«Больница Сент-Дени» / St. Denis Medical

Мокьюментари-ситком про больницу

Где/когда: NBC / Peacock – с 12 ноября 2024

Американский национальный телевещатель NBC продолжает штамповать смешные ситкомы в стиле мокьюментари. Его новая «Больница Сент-Дени» — от продюсеров «Офиса», «Парков и зон отдыха», создателя «Супермаркета» Джастина Спитцера, а также сценариста «Американского автомобиля» Эрика Леджина. В центре сюжета — некий госпиталь где-то в Орегоне, который, как обычно, испытывает проблемы с квалифицированным медперсоналом и не испытывает проблем с потоком больных. В главных ролях: Венди Маклендон-Кови, Дэвид Алан Грир, Эллисон Толман и Джош Лоусон.

«День Шакала» / The Day of the Jackal

Шпионский триллер с Эдди Редмэйном

Где/когда: Peacock – с 14 ноября 2024

Источник: Киножурнал / RuTube

В середине ноября нас ждёт современная адаптация «Дня Шакала» — одноимённого романа британского писателя Фредерика Форсайта 1971 года. По сюжету сотрудница британской разведки пытается выследить киллера по прозвищу Шакал, который выполняет самые сложные заказы, меняет облик и «легенду» и всегда остается незамеченным.

Ранее по «Дню Шакала» сняли два фильма: первый вышел в 1973-м, а главную роль в нём исполнил Эдвард Фокс; продолжение выпустили в 1997-м, Шакала в нём сыграл сам Брюс Уиллис. Теперь же в неуловимого киллера под атмосферный саундтрек от Radiohead перевоплотился Эдди Редмэйн, а компанию ему на экране составили: Лашана Линч, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер и Урсула Корберо.

«Ничего не говори» / Say Nothing

Ирландская криминальная драма

Где/когда: Disney + / Hulu – с 14 ноября 2024

Задержимся на Британских островах: также в середине ноября нас ждёт ещё один криминальный телесериал. На этот раз события действительно развиваются в 1970-х годах, но уже в Северной Ирландии. «Ничего не говори» — захватывающая история об убийстве и памяти во времена конфликта, который на английском языке называется The Troubles и известен в британской историографии также как Смута: он был вызван спором между центральными английскими властями и местными республиканскими национальными организациями касательно статуса региона. Начался конфликт в 1968 году и завершился после десятилетий кровопролития и терактов лишь в 1998-м.

И вот эта страница истории послужила фоном для 9-серийного телесериала, основанного на книге 2018 года американского писателя и журналиста-расследователя Патрика Раддена Кифа. Охватывающий четыре десятилетия телепроект начинается с шокирующего исчезновения Джин Макконвилл, матери-одиночки десяти детей, которую похитили из дома в 1972 году, и больше её никто не видел живой.

«Укрытие» / Silo

Фантастическая драма о будущем человечества

Где/когда: Apple TV+ — с 15 ноября 2024

Источник: Apple TV / YouTube

В середине ноября нас ждёт продолжение оказавшегося вполне себе приличным сай-фай телесериала «Укрытие» от стрим-сервиса Apple TV+. Сюжет рассказывает о событиях недалёкого будущего, когда выжившие после очередного апокалипсиса 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днём глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера.

Фантастический постапокалипсис «Укрытие» стал одним из самых заметных телепроектов 2023 года, хотя оставил после первого сезона кучу вопросов. Что за апокалипсис произошёл? Кто создал бункер и что все-таки находится за его пределами? В конце концов, как механизм на протяжении стольких лет остаётся исправным? Именно эти интриги и заставили ждать продолжение сериала, второй сезон которого стартует 15 ноября (кстати, шоу уже продлили на третий сезон). В главной роли всё та же Ребекка Фергюсон, а в новых 10 эпизодах каст пополнил Стив Зан.

«Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy

Спин-офф «Дюны» про орден «Бене Гессерит»

Где/когда: HBO / MAX – с 17 ноября 2024

Пока все замерли в ожидании третьего фильма кинофраншизы Дени Вильнёва по мотивам романов Фрэнка Герберта, медиаимперия HBO быстренько сняла спин-офф из той же Вселенной. 17 ноября стартует телесериал «Дюна: Пророчество», события которого происходят за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса из оригинальных фильмов.

Орден «Бене Гессерит» — тайное женское сообщество — был создан после Великого джихада. Благодаря неустанным тренировкам тела и разума, члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества. Секретная мощная сила «Бене Гессерит» с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисатца Хадераха — суперментата, живой компьютер, наделённый пророческими способностями. Для этого орден желает контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной, а также влиять и вовремя реагировать на различного рода события.

К власти в женском ордене по сюжету приходят сёстры Валя и Тула Харконнен, которых сыграли Эмили Уотсон и Оливия Уильямс. Роль императора Вселенной исполнил Марк Стронг, в актёрский состав сериала также вошли Джоди Мэй и Трэвис Фиммел. Вообще, сериал заказали ещё пять лет назад и назывался он «Дюна: Сестринство». Вильнёв когда-то был назначен режиссером сериала, основанного на романе 2012 года «Орден сестёр Дюны» Брайана Герберта (сын писателя Фрэнка Герберта) и Кевина Дж. Андерсона. Но с тех пор он больше не участвовал в проекте напрямую, как и большая часть оригинальной творческой группы.

«Землевладелец» / Landman

Драма о нефтяном бизнесе Техаса

Где/когда: Paramount + – с 17 ноября 2024

Неутомимый создатель телесериала «Йеллоустоун», чьи финальные серии также покажут в ноябре, Тейлор Шеридан сотворил новый сериал про жестокий и беспощадный мир мужского бизнеса — «Землевладелец». Это адаптация подкаста Boomtown, выпущенного Texas Monthly и рассказывающего о группе рабочих-нефтяников и миллиардерах-руководителях из нефтяного района в Западном Техасе. Билли Боб Торнтон играет главного героя Томми Норриса, которому приходится тушить многочисленные пожары — как в переносном, так и в буквальном смысле — в западно-техасском нефтяном районе в роли ремонтника крупной нефтяной компании. Также в актёрский состав сериала «Землевладелец» вошли: Джон Хэмм, Деми Мур, Энди Гарсия, Эли Лартер, Майкл Пенья, Мишель Рэндольф и Джейкоб Лофланд.

«Шеф»

Ресторанная комедия с Денисом Прытковым

Где/когда: Пятница – с 25 ноября 2024

Телеканал «Пятница» решил прокатиться на волне хайпа кухонных драм и триллеров — явно не дают покоя британская «Точка кипения» и американский «Медведь». В отличие от них, российский «Шеф» «жарится» на «медленном огне» драмеди.

Кай — талантливый, принципиальный и амбициозный шеф в модном московском ресторане. Он надеется получить звание лучшего шеф-повара России и поддерживает высокий уровень обслуживания и сервиса. Однажды Кай вступает в конфликт с хамоватым посетителем, который оказывается высокопоставленным чиновником, и теряет работу. Отчаявшись, Кай устраивается поваром в женскую колонию в надежде, что со временем сможет открыть свой ресторан и победить в главном кулинарном конкурсе страны.

Режиссер Евгений Пузыревский («Бывшая») мастерски разгоняет саспенс до нужной температуры. Юмор и диалоги, за которые, по всей видимости, отвечал стендап-комик Денис Косяков, придают этому сериальному блюду пикантности напополам со штампами — чего только стоит безосновательная токсичность девушки шефа Кая. Главную роль исполнил Денис Прытков.

«Агентство» / The Agency

Шпионский триллер от Джо Райта

Где/когда: Paramount + / SHOWTIME – с 29 ноября 2024

В конце осени нас ждёт красивый шпионский сериал от режиссёра Джо Райта, подарившего нам «Искупление» и «Анну Каренину» с Кирой Найтли. На этот раз в главной роли в сериале «Агентство» — Майкл Фассбендер, который играет выгоревшего спецагента «глубокого прикрытия» ЦРУ. Ему приказано вернуться на Лондонский вокзал, чтобы стать частью международной шпионской игры. Романтика, подлинное, привычное ложное, миссия сердца и последняя неисполнимая миссия…

Это новая и англоязычная версия популярного французского сериала «Бюро» (Le Bureau des Légendes) с Матье Кассовицем и Матье Амальриком, который прожил аж 5 сезонов с 2015 по 2020 год. В новой 10-серийной англоязычной версии, адаптированной драматургом, лауреатом премии «Тони» Джезом Баттервортом и его братом Джоном-Генри Баттервортом («Ford против Ferrari», «Грань будущего»), по обе стороны камеры появляются громкие имена. К Фассбендеру в актерском составе присоединяются Ричард Гир, Джеффри Райт, Джоди Тёрнер-Смит, Кэтрин Уотерстон, Хью Бонневилль и Джон Магаро. Режиссёрами стали Джо Райт и Грант Хеслов, а последний также продюсирует сериал вместе с Джорджем Клуни.

«Уроки китайского»

Молодёжное драмеди от Ивана Макаревича

Где/когда: Амедиатека – ноября 2024. 16+

Онлайн-платформа «Амедиатека» начала запускать собственные оригинальные проекты. Одной из главных ноябрьских новинок станет молодёжное драмеди «Уроки китайского», главные роли в котором исполнили Артём Ткаченко, Денис Никитин, Саша Немчинова и Даня Киселёв.

Каждый шаг Никиты Симачёва находится под контролем. После смерти матери он переехал жить к отцу, известному учёному и фармакологу. Симачёв-старший тайно нанимает телохранительницу для сына — он узнает, что за его революционной медицинской разработкой ведут охоту опасные люди. Поэтому, когда парень знакомится со студенткой по обмену Мэйлин, ему даже в голову не приходит, что она появилась в его жизни неслучайно. Девушка в совершенстве владеет боевыми искусствами и с ранних лет была участницей влиятельного клана из Китая. А теперь она попадает в новый для себя мир студенческой свободы и ярких чувств, которые раньше себе не позволяла испытывать.

Главных героев сериала «Уроки китайского» и их друзей ждут неожиданные приключения, в которых две разные культуры, а также юношеские проблемы и опасные конфликты сойдутся в одной точке. Это режиссёрский дебют Ивана Макаревича, также написавшего музыку для проекта.

«Дети перемен»

Суровая драма про 90-е

Где/когда: Wink / START – ноябрь 2024. 18+

Ни месяца без рефлексии по 90-м! Пока в октябре все смотрели главную драму страны — новый телесериал Юрия Быкова «Лихие», к нам незаметно подкрались «Дети перемен», в которых некоторые издания узрели гротеск и гиперссылки на всех от Балабанова до Висконти. И этот проект, безусловно, составит «Лихим» конкуренцию, ведь его снял режиссёрский тандем Сергея Тарамаева и Любови Львовой — создателей сериала «Фишер».

Главные герои нового телесериала Юра, Руслан и Пётр — единоутробные братья. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов разваливается и семья Флоры.

В главных ролях: Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артём Кошман, Андрей Максимов и другие звёзды. Ну и, конечно же, нас ожидает очередной ностальгический саундтрек!

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»