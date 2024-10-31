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Образ жизни «Медлить нельзя». Алтайский невролог — о причинах и профилактике инсульта

«Медлить нельзя». Алтайский невролог — о причинах и профилактике инсульта

Только 10% заболевших удается спасти сразу.

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2 комментария

Инсульт протекает одинаково и у мужчин, и у женщин.

29 октября отмечался день борьбы с инсультом. О причинах его возникновения, терапевтическом окне и тех, кто находится в зоне риска, NGS22.RU узнал на пресс-конференции с Сергеем Федяниным, главным внештатным специалистом-неврологом Алтайского края.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, связанное с тромбообразованием. Ишемический инсульт происходит в результате образования тромба, который ограничивает приток крови к отделам мозга. Геморрагический — из-за кровоизлияния в мозг.

Факторы риска инсульта

По словам специалиста, в мире ежегодно происходит примерно от трех до пяти инсультов на тысячу населения. От этой болезни не застрахованы и дети, а невнимательное отношение к здоровью вводит в группу риска не только молодежь, но и людей до 50 лет.

Уязвимые категории — люди, страдающие хроническими заболеваниями, пожилые после 60-ти и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Болезнь протекает одинаково и у мужчин, и у женщин.

К инсульту предрасположены люди с давлением выше 130 или высоким уровнем холестерина, нарушением ритма сердца. Все это влияет на возникновение тромбов. Детский же инсульт напрямую связан с врожденными патологиями сосудов, но случается реже, чем у взрослых.

Еще один предвестник инсультов — транзиторная атака, то есть паралич, исчезающий в течение нескольких часов или суток.

Признаки инсульта

Чтобы диагностировать болезнь, врач советует использовать тест «УДАР». Он включает в себя четыре пункта, которые с вероятностью 90 % помогут диагностировать нарушение работы мозга. «УДАР» — аббревиатура, означающая проверку на улыбку, движения, артикуляцию и решение о диагнозе.

Попросите человека улыбнуться. Если у него не поднимается или не опускается одна половина лица, скорее всего, это признак инсульта.

Обратите внимание на то, как он разговаривает, и попросите закрыть глаза и поднять руки. Если одна из них опускается вниз, то в 90 % случаев это признак инсульта.

Что такое терапевтическое окно?

Всего 10 % больных удается спасти вовремя. С момента возникновения признаков есть четыре с половиной часа, чтобы минимизировать последствия. Это и называется терапевтическим окном. Медлить в случае паралича нельзя: каждая секунда чревата гибелью клеток головного мозга. Чем быстрее пациента доставят в стационар, тем ниже возможный риск развития обширного инсульта. Выявить его сразу чаще всего не удается.

Если врачи успели убрать тромб за несколько часов, то нервные клетки не погибают в том количестве, которое может сильно поразить мозг. Зона, куда не попадала кровь, вновь получит питательные вещества, и клетки постепенно восстановятся. В терапевтическое окно входят только 10 % пациентов, поскольку чаще всего заболевание замечают не сразу.

Пресс-конференция состоялась в министерстве здравоохранения Алтайского края

Что делать при инсульте?

Нужно слегка приподнять верхнюю часть туловища человека, не сгибая шею, расстегнуть воротник, рукава рубашки. В момент инсульта нельзя давать препараты. Главное — как можно скорее вызвать скорую. Чем быстрее больного госпитализируют, тем легче пройдет реабилитация.

Профилактика заболевания требует особого внимания к здоровью. Чтобы уберечь себя и не войти в группу риска, обращайтесь к терапевту при высоком давлении или при любых других признаках недомогания, ведите здоровый образ жизни и следите за питанием.

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Комментарии
2
smith1
53 минуты
поверхностно и ни о чем
Гость
23 минуты
У терапевта 10 минут на прием больного, основное время врач проводит в компьютере, он успеет осмотреть и выслушать больного? Зачем все эти советы?
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