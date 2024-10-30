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Финансы Цена на золото достигла исторического рекорда

Цена на золото достигла исторического рекорда

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1 комментарий

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на нью-йоркской бирже Comex 30 октября обновила исторический максимум, превысив 2800 долларов за тройскую унцию.

Предыдущий рекорд на Comex зафиксировали вчера вечером — 2783,95 доллара за унцию золота.

В конце сентября золото обновило исторический максимум в 2700 долларов за тройскую унцию.

Как отмечает агентство Блумберг со ссылкой на аналитику Standard Chartered Plc, рыночные позиции золота укрепляются перед выборами в США и в ожидании дальнейшего снижения ставок ФРС в условиях неопределенности.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Это радует
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