Цена на золото достигла исторического рекорда

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на нью-йоркской бирже Comex 30 октября обновила исторический максимум, превысив 2800 долларов за тройскую унцию.

Предыдущий рекорд на Comex зафиксировали вчера вечером — 2783,95 доллара за унцию золота.

В конце сентября золото обновило исторический максимум в 2700 долларов за тройскую унцию.

Как отмечает агентство Блумберг со ссылкой на аналитику Standard Chartered Plc, рыночные позиции золота укрепляются перед выборами в США и в ожидании дальнейшего снижения ставок ФРС в условиях неопределенности.