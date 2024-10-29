Дуда: партнерство Польши с Украиной снижается из-за уменьшения поставок оружия

Киев больше не считает Варшаву важным партнером в конфликте с Россией, так как Польша больше не может предоставлять Украине такую же военную помощь, как раньше. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает радиостанция Radio Zet.
По словам Анджея Дуды, в настоящее время ситуация выглядит так, будто Украина могла перестать рассчитывать на Польшу в рамках конфликта с Россией из-за снижения поставок оружия. Как объясняет президент республики, Владимир Зеленский испытывает давление со стороны своих главных поставщиков оружия, и их позиция отражается на его решениях.
«Мы отдали то, что могли дать, и отдали быстро, когда это было необходимо, и это наша большая гордость, но с тех пор прошло два года. Должен с сожалением сказать, что жизнь жестока», — отметил Анджей Дуда.
Глава республики подчеркнул, что Польша уже не может передавать Украине технику и оружие постсоветского производства в таком объеме, как раньше. При этом Варшава полностью исключает поставку военной техники, закупаемой на Западе.
Ранее премьер польского кабмина Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше «не поставляет Украине никакого вооружения». «Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — объяснил Моравецкий причины такого решения Варшавы. До этого Польша передавала Украине до 14 танков Leopard 2.
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