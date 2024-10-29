Дуда: партнерство Польши с Украиной снижается из-за уменьшения поставок оружия

Киев больше не считает Варшаву важным партнером в конфликте с Россией, так как Польша больше не может предоставлять Украине такую же военную помощь, как раньше. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает радиостанция Radio Zet .

По словам Анджея Дуды, в настоящее время ситуация выглядит так, будто Украина могла перестать рассчитывать на Польшу в рамках конфликта с Россией из-за снижения поставок оружия. Как объясняет президент республики, Владимир Зеленский испытывает давление со стороны своих главных поставщиков оружия, и их позиция отражается на его решениях.

«Мы отдали то, что могли дать, и отдали быстро, когда это было необходимо, и это наша большая гордость, но с тех пор прошло два года. Должен с сожалением сказать, что жизнь жестока», — отметил Анджей Дуда.

Глава республики подчеркнул, что Польша уже не может передавать Украине технику и оружие постсоветского производства в таком объеме, как раньше. При этом Варшава полностью исключает поставку военной техники, закупаемой на Западе.