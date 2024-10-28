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Город В Петербурге призвали не ходить по газонам словами из Агнии Барто

В Петербурге призвали не ходить по газонам словами из Агнии Барто

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7 комментариев

В Александровском парке около Исаакиевского собора призывают не ходить по газонам сразу на трех языках — русском, английском и китайском. На каждом из них присутствует своя особая форма обращения. Табличку в понедельник, 28 октября, заметил фотограф «Фонтанки».

Русскоязычным посетителям парка цитируют стихотворение советской детской поэтессы Агнии Барто:

Это газон,
Здесь ходить не резонно, –
Каждый пройдет,
И не будет газона.

Далее предлагается не стесняться прочитать эти строки тем, «кто сам ленится».

На английском языке напоминают, что здесь и не Сент-Джеймсский парк в Лондоне, и не Люксембургский сад в Париже. Также добавляют, что по Александровскому саду по траве не ходят.

Последняя строчка на китайском достаточно лаконична: «Пожалуйста, не наступайте на газон».

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Комментарии
7
Вася Петров
1 час
Барто - так себе моральный авторитет "В 1930 году Агния Львовна Барто подписала обращение писателей к Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. Например, строчку из «Мойдодыра»: «А нечистым трубочистам стыд и срам…», — рассматривали как вредную для советских детей. Также приняла участие в процессе против дочери Чуковского — Лидии Чуковской, которую впоследствии в 1974 году исключили из Союза писателей после обвинения в нарушении устава, согласно которому писатели должны были создавать произведения, «достойные великой эпохи социализма».
McGillavry
2 часа
Ещё бы английский подтянули – было бы совсем хорошо.
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