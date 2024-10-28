В Петербурге призвали не ходить по газонам словами из Агнии Барто

В Александровском парке около Исаакиевского собора призывают не ходить по газонам сразу на трех языках — русском, английском и китайском. На каждом из них присутствует своя особая форма обращения. Табличку в понедельник, 28 октября, заметил фотограф «Фонтанки».
Русскоязычным посетителям парка цитируют стихотворение советской детской поэтессы Агнии Барто:
Это газон,
Здесь ходить не резонно, –
Каждый пройдет,
И не будет газона.
Далее предлагается не стесняться прочитать эти строки тем, «кто сам ленится».
На английском языке напоминают, что здесь и не Сент-Джеймсский парк в Лондоне, и не Люксембургский сад в Париже. Также добавляют, что по Александровскому саду по траве не ходят.
Последняя строчка на китайском достаточно лаконична: «Пожалуйста, не наступайте на газон».
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