В Петербурге призвали не ходить по газонам словами из Агнии Барто

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В Александровском парке около Исаакиевского собора призывают не ходить по газонам сразу на трех языках — русском, английском и китайском. На каждом из них присутствует своя особая форма обращения. Табличку в понедельник, 28 октября, заметил фотограф «Фонтанки».

Русскоязычным посетителям парка цитируют стихотворение советской детской поэтессы Агнии Барто:

Это газон,

Здесь ходить не резонно, –

Каждый пройдет,

И не будет газона.



Далее предлагается не стесняться прочитать эти строки тем, «кто сам ленится».

На английском языке напоминают, что здесь и не Сент-Джеймсский парк в Лондоне, и не Люксембургский сад в Париже. Также добавляют, что по Александровскому саду по траве не ходят.

Последняя строчка на китайском достаточно лаконична: «Пожалуйста, не наступайте на газон».