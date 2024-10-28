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Происшествия Пять машин сгорели за ночь у Северной площади. Два пожара вспыхнули с разницей в 20 минут

Пять машин сгорели за ночь у Северной площади. Два пожара вспыхнули с разницей в 20 минут

Два автомобильных пожара вспыхнули друг за другом в одном квартале Петербурга в ночь на 27 октября. Полиция задержала подозреваемого.

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Около полуночи воскресенья в полицию поступила информация о горящем автомобиле у дома 90 по Гражданскому проспекту. Полыхал Changan, принадлежащий 22-летней петербурженке, стало известно «Фонтанке» 28 октября. Машина выгорела полностью. Люди при пожаре не пострадали.

А спустя 18 минут сообщение о пожаре поступило из одного из соседних дворов. У дома 63, корпус 5 по Северному проспекту загорелся Renault Kaptur 53-летнего жителя Колпино. У машины выгорел моторный отсек. От горящего «Рено» пострадали припаркованные рядом машины местных жителей: у Mitsubishi Lancer оплавились переднее правое крыло и передний бампер, у KIA Soul — задний бампер и правое заднее крыло, у Hyundai i20 — правая сторона. Люди не пострадали.

По факту случившегося возбудили уголовные дела о поджогах. А в половине десятого часа вечера 27 октября полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего мужчину, проживающего на проспекте Науки. Его доставили в полицию, где составили административный протокол о мелком хулиганстве, а после поместили в спецпомещение для задержанных.

Судя по странице «ВКонтакте», которая уже два года не ведется, подозреваемый родом из Мурманска. На момент активности в соцсети он увлекался музыкой хаус, болел за «Зенит» и весьма любил «волчьи» цитаты.

Крупный автомобильный пожар в Калининском районе Петербурга тушили и ночью пятницы. Тогда на улице Руставели полыхали три машины. В произошедшем тоже заподозрили чью-то руку. Полиция задержала двоих.

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Петербург Пожар авто Поджог авто
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Комментарии
1
Леошид Турист
29 минут
Ауф.
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