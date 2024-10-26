Четверо мужчин задержаны в Петербурге по подозрению в поджоге четырех машин

В двух районах Петербурга накануне полыхали автомобили. В обоих случаях полиции удалось по горячим следам задержать возможных поджигателей. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.

В пятницу ночью громкий хлопок разбудил жителя улицы Руставели в Калининском районе. Мужчина выглянул в окно и увидел, как во дворе загорелся автомобиль. В результате пожара огонь уничтожил салон «Лады», а также повредил «Хонду Цивик» и «Ниссан Стейдж», которые были припаркованы рядом. Недалеко от места происшествия были задержаны подозреваемые, это ранее судимые петербуржцы 36 и 28 лет. Оба были доставлены в отдел, получили протоколы и ждут возбуждения уголовного дела.

Во Фрунзенском районе на Малой Балканской автомобиль загорелся после девяти часов утра. Полностью выгорела «Лада Ларгус». На Купчинской улице полиция задержала вероятных поджигателей — ранее судимых мужчин 35 и 39 лет. Уголовное дело пока не возбуждено.