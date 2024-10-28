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Город Погода в Петербурге идёт на рекорд по теплу. Но снег не отменяется

Погода в Петербурге идёт на рекорд по теплу. Но снег не отменяется

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4 комментария

Холодный атмосферный фронт проходит через Петербург утром 28 октября. Дождь должен закончиться на западе города после 10 часов, а на востоке — к 11 часам. Потом будет перерыв в осадках, но вечером снова дожди — их принесёт уже с Финского залива. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Теплая погода в Санкт-Петербурге продолжает накапливать сумму среднемесячной температуры, и на сегодняшнее утро отклонение температуры воздуха в городе от месячной нормы достигло +2 градуса», — отмечает синоптик.

Вся третья декада октября идёт на рекорд по температуре, картину не изменит даже похолодание в последние дни. Пока, впрочем, в Петербурге всё ещё тепло — сегодня, как уже писала «Фонтанка», до 10 градусов. Да и 30 октября с выходом следующего циклона температура будет до плюс 9.

«Так что очень теплый период получается во второй половине этого октября», — резюмирует Колесов.

Только завтра будет немного прохладнее — плюс 5-7, но зато без осадков.

«А похолодание во второй половине недели не отменяется, всё серьёзно. И снег будет, и ветер, главное, как циклон пойдет относительно Санкт-Петербурга», — добавляет синоптик.

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Комментарии
4
279846629
41 минута
Первый снег в первые
VVvolkov
1 час
ну хоть на лыжах покатаюсь но если этот горе-синоптик опять наврёт...
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