Погода в Петербурге идёт на рекорд по теплу. Но снег не отменяется

Холодный атмосферный фронт проходит через Петербург утром 28 октября. Дождь должен закончиться на западе города после 10 часов, а на востоке — к 11 часам. Потом будет перерыв в осадках, но вечером снова дожди — их принесёт уже с Финского залива. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Вся третья декада октября идёт на рекорд по температуре, картину не изменит даже похолодание в последние дни. Пока, впрочем, в Петербурге всё ещё тепло — сегодня, как уже писала «Фонтанка», до 10 градусов. Да и 30 октября с выходом следующего циклона температура будет до плюс 9.