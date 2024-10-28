Погода в Петербурге идёт на рекорд по теплу. Но снег не отменяется

Холодный атмосферный фронт проходит через Петербург утром 28 октября. Дождь должен закончиться на западе города после 10 часов, а на востоке — к 11 часам. Потом будет перерыв в осадках, но вечером снова дожди — их принесёт уже с Финского залива. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Теплая погода в Санкт-Петербурге продолжает накапливать сумму среднемесячной температуры, и на сегодняшнее утро отклонение температуры воздуха в городе от месячной нормы достигло +2 градуса», — отмечает синоптик.
Вся третья декада октября идёт на рекорд по температуре, картину не изменит даже похолодание в последние дни. Пока, впрочем, в Петербурге всё ещё тепло — сегодня, как уже писала «Фонтанка», до 10 градусов. Да и 30 октября с выходом следующего циклона температура будет до плюс 9.
«Так что очень теплый период получается во второй половине этого октября», — резюмирует Колесов.
Только завтра будет немного прохладнее — плюс 5-7, но зато без осадков.
«А похолодание во второй половине недели не отменяется, всё серьёзно. И снег будет, и ветер, главное, как циклон пойдет относительно Санкт-Петербурга», — добавляет синоптик.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.