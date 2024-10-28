Атмосферный фронт меняет погоду в Петербурге

Новая неделя в Петербурге началась с дождя: туча расположилась ровно над городом. Зонтики понадобятся и в ближайшие дни. При этом пока всё ещё тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 октября в городе облачно с прояснениями, утром и днем умеренный дождь, ветер умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6-8 градусов, днем составит 8-10.

Сегодня регион будет находиться в полосе атмосферного фронта, смещающегося в широтном направлении. Он, как сообщает центр «ФОБОС», станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет дожди и пока удержит температуру заметно выше средних многолетних показателей. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.