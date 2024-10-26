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Происшествия В Краснодаре задержан мужчина, пробивший голову полицейскому

В Краснодаре задержан мужчина, пробивший голову полицейскому

1 742
5 комментариев

Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в нападении на патрульного. Об этом 26 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня около 18:00 на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ города Краснодара полицейскими при силовой поддержке Росгвардии за совершение нападения на сотрудника полиции задержан ранее судимый житель Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

На кадрах, распространяемых телеграм-каналами, задержанный говорит, что спрятал похищенное табельное оружие в лесополосе.

Нападение на сотрудника полиции в Краснодаре произошло 2 дня назад. Патрульные обратили внимание на двух мужчин, которые искали закладки. При виде служебного автомобиля они бросились наутек. Одного удалось задержать, второй оказал сопротивление: проломил голову полицейскому и забрал его пистолет.

Личность нападавшего была установлена в кратчайшие сроки. Сейчас с задержанным работают оперативники.

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Комментарии
5
282201992
1 час
это криминал....пожизненное...
В_Ф
1 час
"Летом 40-летний оперативник и 23-летний сотрудник ППС задержали двух мужчин за распитие алкоголя в общественном месте. Их доставили в 45-й отдел полиции. По словам задержанных, они не оказывали никакого сопротивления и добровольно зашли за металлическую дверь дежурной части. Как рассказал один из задержанных, он заметил, что у сотрудника ППС трясутся руки и губы, и прямо спросил, что с ним не так. После этого из помещения дежурной части вышел 40-летний оперативный дежурный и начал избивать его, в том числе ногами по голове. Позже к нему присоединился и сотрудник ППС. После избиения парней отпустили из участка без составления протокола."(с)
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