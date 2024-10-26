В Краснодаре задержан мужчина, пробивший голову полицейскому

Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в нападении на патрульного. Об этом 26 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня около 18:00 на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ города Краснодара полицейскими при силовой поддержке Росгвардии за совершение нападения на сотрудника полиции задержан ранее судимый житель Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

На кадрах, распространяемых телеграм-каналами, задержанный говорит, что спрятал похищенное табельное оружие в лесополосе.

Нападение на сотрудника полиции в Краснодаре произошло 2 дня назад. Патрульные обратили внимание на двух мужчин, которые искали закладки. При виде служебного автомобиля они бросились наутек. Одного удалось задержать, второй оказал сопротивление: проломил голову полицейскому и забрал его пистолет.