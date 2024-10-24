В Краснодаре полицейскому проломили голову и забрали пистолет. Объявлен план «Перехват»

Нападение на сотрудника полиции произошло в ночь на 24 октября в Краснодаре. На улице Лузана мужчина проломил голову патрульному и забрал у него табельный пистолет.

Источник: 93.RU







Как сообщает региональное СУ СК, преступник вместе со знакомым искали закладку. Сотрудники ППСП обратили внимание на мужчин и подошли для проверки документов. Граждане рванули от полицейских, те устремились за ними. В ходе преследования 33-летний уроженец Башкирии Марат Абдюшев напал на одного из представителей власти, нанес удары по голове и телу, после чего отнял у него пистолет и скрылся. Абдюшев объявлен в федеральный розыск, полицейский госпитализирован. Второго мужчину удалось задержать.

Источник: 93.RU







Как сообщает портал 93.RU, в Краснодаре объявили план «Перехват», на въезде и выезде из города большие пробки, также с опозданиями ходит общественный транспорт. Также издание уточняет, что Абдюшев с 2023 года находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Теперь в отношении него возбуждены дела о применении насилия в отношении полицейского и хищении оружия.