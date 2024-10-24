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Происшествия В Краснодаре полицейскому проломили голову и забрали пистолет. Объявлен план «Перехват»

В Краснодаре полицейскому проломили голову и забрали пистолет. Объявлен план «Перехват»

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6 комментариев

Нападение на сотрудника полиции произошло в ночь на 24 октября в Краснодаре. На улице Лузана мужчина проломил голову патрульному и забрал у него табельный пистолет.

Как сообщает региональное СУ СК, преступник вместе со знакомым искали закладку. Сотрудники ППСП обратили внимание на мужчин и подошли для проверки документов. Граждане рванули от полицейских, те устремились за ними. В ходе преследования 33-летний уроженец Башкирии Марат Абдюшев напал на одного из представителей власти, нанес удары по голове и телу, после чего отнял у него пистолет и скрылся. Абдюшев объявлен в федеральный розыск, полицейский госпитализирован. Второго мужчину удалось задержать.

Как сообщает портал 93.RU, в Краснодаре объявили план «Перехват», на въезде и выезде из города большие пробки, также с опозданиями ходит общественный транспорт. Также издание уточняет, что Абдюшев с 2023 года находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Теперь в отношении него возбуждены дела о применении насилия в отношении полицейского и хищении оружия.

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Комментарии
6
Рострелли
1 час
Это ж прям потенциальный герой СВО.
Дядя Бо
1 час
-- Вы арестованы. -- У тебя пистолетик-то есть? -- Тогда задержаны. Все.(с).
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